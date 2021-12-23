警拘4男涉網上鼓吹平安夜集結　帖文提及「裝修、孤狼變群狼」

警方拘捕4名男子，涉嫌於社交媒體及通訊平台鼓吹於明日（24日）平安夜進行非法集結。警方表示，涉案帖文當中提及包括「平安夜革命」、「裝修」、「孤狼變群狼」等，言論又涉嫌煽惑他人以暴力表達訴求，包括破壞公眾安寧、佔領道路、對店舖進行破壞及襲擊警務人員。



網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察戴子斌表示，有不法之徒利用普天同慶的時段，於不同社交媒體發佈煽惑他人犯法言論、參與未經批准集結，以暴力表達訴求，包括破壞公眾安寧、佔領道路、對店舖進行破壞，襲擊警務人員等。警方經情報搜集及調查後，今日（23日）於天水圍、沙田、元朗及油麻地拘捕4名男子，介乎22至52歲，分別涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「煽惑他人刑事毀壞」及「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」等罪名，現正被扣查，戴子斌表示行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

戴子斌指，被捕人分別涉嫌於一個社交媒體及一個通訊平台，煽動他人明天進行非法集結，其中部分帖文提及字眼包括「平安夜革命」、「毀滅」、「裝修」、「革命需全民體驗」、「孤狼變群狼」等，並鼓吹自行研發工具阻礙執法人員包括警方執法。警方行動中檢取4部電話調查。

網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察戴子斌。（林朗天攝）

戴指任何人干犯以上3罪，一經定罪最高分別可被判監5年、10年及終身監禁。另外高等法院於2019年頒發臨時禁制令，禁止於互聯網上及媒體促動、鼓勵、煽動使用或威脅使用暴力，有機會干犯藐視法庭，戴子斌又譴責任何人濫用互聯網煽惑他人作非法行為，為公共安帶嚴重風險，後果不堪設想，又警告互聯網世界並非無法可依，呼籲勿輕視網上言論的法律責任。