死者為退休的士司機　玩滑翔傘5年　專家：大風可致失控亂飛

一名七旬翁於今（23日）下午在石澳道大風坳玩滑翔傘時遇險，掛於樹上受困並陷入昏迷，送院不治。據知死者生前曾任職的士司機，有約5年玩滑翔傘經驗，直至數星期前才退休，未料遭逢不測。有滑翔傘教練估計，懷疑是現場今日偏大風肇禍，直言風速及風向等因素可致滑翔傘失控亂飛，很多時「技術幾好都控制唔到」，釀成慘劇發生。



74歲死者姓李，生前與家人同住炮台山康福臺一單位。據街坊透露，李搬入上址居住已有20多年，為人健談友善，與鄰里關係非常好。李一直任職的士司機，日常十分注重健康，不煙不酒，並有4至5年玩滑翔傘經驗，直至2至3星期前他才退休，享受退休生活。街坊又稱，李熱愛滑翔傘運動，通常天氣好就會相約數名友人，一齊前往石澳或大嶼山玩滑翔傘，未料今次發生意外。

事發於今日下午2時許，消息稱，消防員在距離龍脊約2公里的土地灣附近一處山頭發現事主，當時事主掛於樹上，被救下時已不省人事。有滑翔傘教練指出，從現場環境估計，「吹到咁遠地方」，相信是大風導致滑翔傘失控，造成意外。他又表示，以今日天氣情況而言，「較多滑翔傘發燒友會到馬鞍山玩（滑翔傘），嗰邊風比較細」。

香港滑翔傘協會安全主任趙浩南表示，肇事現場石澳是本港其中一個可進行滑翔傘飛行活動的指定地點，協會正了解事件，惟初步掌握死者並非協會的會員，事發原因仍有待調查。

本港共有八個指定地點可進行滑翔傘飛行活動，除了今次涉事的石澳，還包括浪茄灣、北潭凹、八仙、馬鞍山、西灣、南大嶼山以東及南大嶼山以西。過往本港不時發生滑翔傘意外，2018年7月22日，滑翔傘飛行員鍾旭華在大嶼山伯公坳玩滑翔傘，疑遇怪風吹走失蹤，經政府跨部門搜救人員搜索6日後，他被發現倒臥在大東山近山頂一處陡峭山坡，送院死亡。

2017年11月10日，一名男子在西貢浪茄灣玩滑翔傘，降落時滑翔傘被樹鈎到，他由3米高跌下沙灘受傷。2021年2月13日，有人在將軍澳玩滑翔傘，卻意外墮海，跌至日出康城對開離岸50米海面。幸事主無大礙，自行上岸離開。