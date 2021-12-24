中大新民主女神像及嶺大六四浮雕被移走　同屬雕塑家陳維明作品

各大學去校園「六四」景點行動持續，繼昨日（23日）港大移走豎立校園內逾20年的「國殤之柱」後，美籍華人雕塑家陳維明兩件作品「新民主女神像」及「六四浮雕」，分別座落在中文大學及嶺南大學校園，今晨同被移走，連嶺大學生會的民主女神噴漆畫像亦無得留低，有網民留言：「歷史都唔敢去面對，仲算係教育學府？」



新民主女神像屹立中大港鐵大學站旁的青草地11年，今日凌晨遭移走，工人早上清洗空地，暫時未知存放的地點。「民女」突然被移走，不少學生均感愕然，中大歷史系四年級學生阿熙對校方移除「民女」感憤怒：「趁你瞓覺先拆走佢，代表學校好驚你」，他估不到學校與學生關係變得這麼不信件，以前有些許變動均會通知學生，如今毫無預警就拆走「民女」，阿熙認為「民女」代表中大人的價值觀及港人爭取的目標，現時連悼念資格都沒有，過往校方提倡的人民精神及建設美好世界全是空話，校園不再是學生的避風港。

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另外，早上5時許，嶺大梁銶琚樓旁的六四浮雕亦遭圍封，學校工程部人員拆除後以膠紙層層包住移走，有學生上前追問及拍下片段，遭職員用強光照射學生鏡頭阻攔。據悉，嶺大徹底去除六四痕跡，二樓學生會的民主女神噴漆畫像亦被塗白，有網民在《嶺南大學學生會編輯委員會》facebook留言：「歷史都唔敢去面對，仲算係教育學府？」，嶺大昨（23日）回應傳媒查詢有關六四浮雕時表示，會不時檢討校園的風險管理，有需要時會考慮以適當措施消除隱患，以保障大學的整體利益。

新民主女神像和六四浮雕為陳維明作品

新民主女神像是美籍華人雕塑家陳維明的作品，2010年5月29日運抵香港，之後一波三折，支聯會運往銅鑼灣時代廣場展出，警方將民主女神像沒收，翌日（30日）再沒收原座落香港理工大學、移師銅鑼灣時代廣場展出的民主女神像，並刑事票控支聯會常委李耀基，及拘捕支聯會合共13人。

新民主女神屹立中大校園11年。（資料圖片）

事件引起輿論嘩然，6月3日當局向支聯會歸還兩座民主女神像，6月4日當晚由支聯會常委、香港中文大學政治與公共行政學系校友李耀基護送運入中大，逾2,000名中大師生和市民迎接民主女神像，6月5日凌晨正式豎立中大青草地上。

至於嶺大的六四浮雕亦是陳維明作品，2009年，陳維明把過萬張六四圖片融成一幅平版浮雕，包括軍隊坦克追軋退場學生、王維林以身擋坦克、北京市民騎單車送死傷者到醫院等組成「流離朗蕩」的六四浮雕。2011年獲准安放在梁銶琚教學樓旁，成為本港大學校園第三個六四景點。