深水埗站19歲越籍女疑會見男網友　遭躁男友暴打嚇煞途人

昨（23日）午5時許，深水埗港鐵站一對男女疑感情糾紛，男方情緒失控當場暴打女方，可憐女方頭部被「當波咁踢」，嚇得不少乘客目瞪口呆，躁男不單沒憐香惜玉，其後再與另一男子互毆，警方將案件暫列糾紛案跟進。

據了解事主為一名19歲越南籍女子，昨日相約一名男網友到深水埗港鐵站見面，惟疑被其29歲越南籍男友發現，其後發生爭執，途人見狀報警。警員到場時男網友已離開現場，女事主當時受輕傷，男朋友陪同她送院。



根據流傳片段，事發於港鐵深水埗站其中A出口梯間，一名女子跪在樓梯位置低頭遮掩着臉，一名黑衣男子瞄準女子頭部狂踢，男子得手後轉身離去。女子捱了重擊後不支倒地，躺在梯級上，另一綠衣男欲上前攙扶，引起黑衣男不滿，回頭揮拳打綠衣男，綠衣男還擊，兩人纏鬥混戰，需其他「和事佬」制止始得以分開。事件引起途人圍觀，黑衣男當眾暴怒猛踢女子，不少人均大為吃驚。

港鐵發言人表示，昨午5點40分，深水埗站職員收到通知，指車站A出口附近有乘客需要協助。職員即時前往現場處理，發現有兩名男子正在爭執，另一名女子坐在地上聲稱頭痛。職員立即報警，報警期間其中一名男子自行離開，該女子最後被送往醫院治理，事件交由警方處理。

警方表示，昨日下午約5時45分接獲報案，指有人在深水埗港鐵站內爭執。警員接報到場，於站內截查一名19外籍女子及一名29歲外籍男子，經調查後，相信他們曾因感情問題爭執，期間該名女子報稱曾意外在梯間跌倒受傷。該名女子頭部受傷，清醒被送往明愛醫院治理。他們其後表示無須警方協助，事件列作糾紛及有人意外受傷。