私煙集團疑被搗後急補貨再斷正　海關新田檢$5700萬私煙拘2男

走私香煙集團疑本月中被海關截獲約4,700萬支私煙後，急於補充貨源以穩定市場供應，遂決定走私大批香煙，豈料再被海關搗破貨櫃場。海關人員昨日（23日）在元朗新田米埔隴反私煙，在一個貨櫃場內檢獲2,080萬支懷疑未完稅香煙，總值約5,700萬元，應課稅值約4,000萬元，並拘捕兩名分別63歲及69歲男子。



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香港海關稅收罪案調查科林威杰高級督察交代案情指，海關人員昨日（23日）在元朗新田米埔隴進行反私煙行動，突擊搜查一個貨櫃場，並在兩個40呎貨櫃內檢獲2,080萬支懷疑未完稅香煙，總值約5,700萬元，應課稅值約4,000萬元。行動中，人員拘捕兩名分別63歲及69歲男子，二人報稱從事運輸業，估計在集團中負責運輸。

林威杰表示，本月10日海關在青衣檢獲約4,700萬支未完稅香煙，屬20年來最大宗走私香煙案。林形容這兩宗案件的走私方法，涉及的私煙數量及種類均十分相似，估計不法分子因上批私煙被截獲，因而急於補充私煙，以穩定私煙市場的供應。海關會根據兩宗案件的相連性跟進調查，並追查是否涉及同一個走私集團。

海關估計，不法分子誤以為海關人員在平安夜前夕，會放鬆警惕或者忙於其他物流工作，因此趁機在偏遠及隱蔽的貨櫃場補充私煙的供應。海關強調會繼續調查這批私煙的來源及去向。

林威杰補充，今年至今海關共檢獲4.28億枝走私香煙，較去年全年2.05枝走私香煙，多出1.1倍。林威杰指，過去不法分子主要靠陸路走私香煙，惟因疫情關係轉向水路走私，由於要兼顧船期及行駛路線，所以走私集團每次走私都會運載大批私煙。海關會密切留意走私情況，嚴厲打擊各類走私行動，以保障政府稅收。