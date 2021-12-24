警搗火炭製毒工場　檢逾2300斤原材料　可製$2.4億冰毒

警方昨日（23日）在火炭黃竹洋街一幢工廈內，破獲一個大規模製毒工場，行動中搜出大量製造冰毒的工具包括蒸餾及攪拌裝置，以及逾2300公斤粉狀化學原料，估計能製作出300公斤、市值約2.4億的冰毒。行動中兩名有三合會背景的男子被捕，據悉兩人被無相關化學學術背景，單位內有製作冰毒的配方，相信兩人只是「照單執藥」。



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觀塘警區助理指揮官(刑事)陳彥宓警司指，觀塘反黑組早前接獲線報，進行深入調查後，並鎖定一個位於火炭黃竹洋街5至7號一幢工廈內的製毒工場，遂於昨日採取拘捕行動，破門搜查。警方發現該個佔地2千8百呎的單位內，有大量製造冰毒的工具，包括超過2300公斤粉狀化學原料、多桶工業用鹽酸、乙醇、工業用攪拌裝置、蒸餾工具、電子磅、量杯、俗稱「豬咀」的防毒面罩以及部分半製成冰毒。

行動中，警方於單位內拘捕兩名有三合會背景的男子，分別為21歲姓葉及24歲姓鄧男子，涉嫌「製造危險藥物」罪。陳彥宓指，有關場所已營運3至4個月，相信被捕男子的角色為負責製毒，兩人將被通宵扣查 。據悉，兩人並無相關化學範疇的學術背景，單位內有製作冰毒的配方，相信兩人只是「照單執藥」。

警方又估計單位內的原材料，能製作出市值約2.4億的冰毒。警方將調查該批製毒工具、原材料流入本港的途徑，以及毒品在市場的流向。行動中，消防亦到場協助，協助檢驗該批化學原料後，並定義為危險物品，提供專業意見處理該批化學物品，政府部門稍後會檢走。

觀塘警區反三合會行動組主管高級督察劉思齊指，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。