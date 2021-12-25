聖誕節｜多間派對房間違規　最少87客被罰款　7負責人被捕或票控

聖誕長假周末，警方嚴打違規派對房間。昨（24日）平安夜，葵青警區人員展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」行動，突擊搜查區內工業大廈，搗破3間違規經營的派對房間，2男1女（23至28歲）負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，正被扣查；3間派對房間內共37男22女（22至38歲），則涉違反《預防及控制疾病條例》（第599F章第9AA條）被罰款。行動中，警方亦破獲1間違規經營酒吧，涉嫌違反第599F章，人員向酒吧負責人發出傳票。



葵青警區人員搗破3間違規經營的派對房間。（警方提供）

此外，荃灣警區刑事部、聯同特遣隊及雜項調查隊，平安夜晚展開同樣代號行動，突擊搜查區內8間派對房間。1名姓楊（36歲）男負責人及1名姓羅（34歲）女負責人，涉嫌違反第599F章被捕，已獲准保釋候查；6男8女顧客（17至58歲）則被罰款。

而沙田警區人員聯同新界南機動部隊，亦在成運路25至27號某工廈，發現1間派對房間涉嫌違規營業，姓穆 （31歲）男負責人涉嫌違反第599F章被票控；6男8女顧客（21至27歲），則因沒有使用安心出行及當中1名男子未有接種新冠疫苗，亦涉違反第599F章被罰款。

另外，山尾街37至41號一派對房間，未於處所外張貼表列處所運作模式告示，姓蔡（34歲）男負責人亦涉違反第599F章被票控。