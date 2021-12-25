$8.4億K仔案歷來最大宗　快艇運港鯉魚門上岸　飛虎隊出動拘4男

疫情下通關受阻，毒販由過往以旅客身份，依靠空運逐少「螞蟻搬家」偷運毒品來港，轉為利用海路一次過大規模販毒。警方發現有販毒集團疑以遠洋船隻將大批俗稱「K仔」的氯胺酮毒品，由巴基斯坦運至接近本港水域，再以快艇將毒品運往鯉魚門碼頭上岸，其間大批「睇水仔」在場觀察環境，並租用車輛協助販毒。毒品調查科昨日（24日）採取行動，派出「飛虎隊」及水警協助，搗破歷來最大宗K仔案，市值約8.4億元，4名男子被捕，其中兩名疑犯被暫控販毒罪，將於明日提堂。



警方毒品調查科探員早前接獲線報，得知有販毒集團會在聖誕期間利用租車，在鯉魚門一帶進行大宗毒品交易，經深入調查及部署後於昨日採取行動，其間考慮到案中販毒集團的犯案手法、涉及毒品的數量及行動的複雜性，派出飛虎隊及水警參與行動。昨早警方發現3輛可疑車輛在鯉魚門一帶反覆徘徊，至早上約8時，其中一輛私家車在三家村碼頭附近，車上有人作長時間觀察，另一部5.5噸密斗貨車及一部輕型貨車亦靠岸停泊。

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隨後一艘快艇駛至碼頭，有人將快艇上利用麻包袋盛載的懷疑毒品，搬到該兩部貨車上。探員於是採取行動，一名疑犯見狀跳入海中企圖逃走，但被探員從中海中救起並作出拘捕；同時探員亦當場拘捕岸上3名疑犯。

警方在岸上截獲17個以麻包袋包裝的毒品，涉案快艇迅速逃離現場，往東面水域石澳方向逃去，其間艇上有人將餘下的31個麻包袋包裝的毒品棄於海中，探員在附近海面檢獲這批麻包袋毒品。案中檢獲48袋、共重約1,266公斤K仔，市值約8.4億元。

被捕4人包括3名本地男子，及1名印度裔男子（介乎32歲至47歲），分別報稱無業、任職運輸工人及司機，部分人有黑社會背景。其中兩名本地男子已被暫控販運危險藥物罪，將於明日（26日）在觀塘裁判法院提堂。

警方表示，今次案件涉及水陸兩路，販毒集團利用快艇將毒品運到岸邊。根據警方過往經驗，利用這種手法入口的毒品，很大可能是從境外輸入，販毒集團會用遠洋船或漁船，將毒品運到接近香港對出水域，之後再安排快艇將毒品由公海偷運到本港岸邊。而警方初步調查顯示，涉案毒品有可能來自巴基斯坦。

調查顯示，案中販毒集團成員對海上交通及案發地點的環境非常熟悉，既分工十分精細，亦十分有警覺性，當中除了涉及水陸兩路運毒方式，亦有大批集團成員充當「睇水仔」，作長時間觀察角式，以達至與陸上集團成員無縫交接。販毒集團的陸上成員為掩人耳目，亦會利用租車進行販毒活動，減少被追查風險，當中涉案兩部車輛正是租用車輛，大大增加警方執法難度。

警方續稱，疫情下受通關影響，販毒集團已由螞蟻搬家的販毒模式，轉至透過大型貨運，甚至利用走私途徑，將毒品運入本港。今次涉案所檢獲的K仔，已超過警方今年首11個月檢獲的K仔總數，更是歷來最大宗K仔案。