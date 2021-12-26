男子港鐵車廂吃燒賣魚蛋　大叔勸戴口罩被毆　警拘惡男

一名43歲男子昨（25日）晚在港鐵車廂當眾進食燒賣魚蛋，一名六旬漢擔心他不戴口罩隨時播毒，勸他戴回，結果魚蛋男發惡將對方打至血流披面，驚動港鐵職員到場調解，期間有人企圖大事化小：「我同呢條友互相毆鬥」，警方到場調查後將惡男拘捕帶署，傷者則送院治理。



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有乘客拍攝到當時車廂情況並上載網上，片段顯示一列港鐵列車停在九龍塘站，一名大叔因勸告中年漢佩戴口罩，被打至頭破血流，衣衫亦沾有鮮血，車廂乘客紛紛勸阻：「唔好打啦！」港鐵職員趕抵調停。該中年漢向職員承認打人，高呼：「我同呢條友互相毆鬥！」老伯則拾回背包，兩人一併下車。中年漢隨即折返車廂，不斷重複地說：「我同呢條友互相毆鬥！」直至鐵職員帶他下車，事件才告一段落，車廂地下遺留一些食物及漿汁。

警方表示，以涉嫌侵害人身罪拘捕一名43歲姓禤男子。事發於昨日（25日）晚上9時許，禤男在車廂內進食燒賣、魚蛋，63歲姓黃男子勸喻他佩戴好口罩，禤男不聽勸喻並以電話作武器，將黃打至頭破血流。港鐵職員報案，警方到場將禤男拘捕，黃被送院治理。

港鐵發言人表示，昨日晚上約9時40分，東鐵綫一列往上水方向的列車到達九龍塘站時，列車上有人按動緊急通話器，車站職員到場了解，見到車上有兩名乘客發生爭執，其中一名乘客頭部受傷。職員立即勸止乘客、報警及召喚救護車，並為受傷乘客進行急救，救護車其後到場將他送往醫院治理。事件已交由警方處理。港鐵呼籲乘客，如果有需要，可以向港鐵職員尋求協助。