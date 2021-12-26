漁船近港水域起火10人墮海　港救起1人送院不治　2人仍失蹤

今（26日）早11時許，本港警方接獲內地部門通報，指一艘漁船於內地水域近香港東邊水域起火，10人墮海，尋求香港部門協助。據了解，內地搜救人員已救起7人，香港政府飛行服務隊協助救起1人，以直升機將昏迷的事主送上岸後，由救護車送往律敦治醫院搶救，惟其後證實不治，目前仍有2人失蹤，搜救仍然進行中。



事發於今早11時10分，一艘漁船於西貢以東大約5海哩水域發生火警，香港政府飛行服務隊接獲香港海事救援協調中心召喚，先後派出三架H175直升機及一架挑戰者605定翼機前往協助。由於漁船入水並有下沉的危險，船員決定棄船逃生。涉事為一艘香港登記漁船，原載有10位船員，海事處表示，據內地當局約下午1時半通報，內地搜救單位救起漁船上7人。

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據報現場風速達每小時20公里，海浪4米，水溫攝氏20度。政府飛行服務隊前往搜索其餘3名失蹤船員，首架H175直升機於11時50分抵達現場，確認肇事船隻位置；挑戰者605定翼機亦於11時52分抵達現場開始搜索。直升機拯救人員於12時05分發現一名船員在大浪中漂浮，機組人員隨即把他吊運上直升機，並為當時處於昏迷狀態的船員施行急救。船員隨後被送往灣仔停機坪，再由救護車轉送往醫院，惜終告不治。目前仍有兩名船員失蹤，政府飛行服務隊將聯同各單位繼續搜救行動。