深水埗花貓「拖肥」平安歸來　被誤認浪浪抱走　店員：返嚟就食嘢

深水埗一間海味舖飼養的花貓「拖肥」於昨日（25日）聖誕節不知所蹤，警方翻查閉路電視後，發現一名年約50至60歲的婦人曾抱起貓咪然後帶走，幸至昨晚深夜婦人已將拖肥交還給店舖，疑事件屬一場誤會，有人以為拖肥是流浪貓將牠帶走一度交予動物義工照顧。拖肥沒有受傷，海味舖女店員見拖肥平安歸來如釋重負，笑言拖肥可能餓咗一日更胃口大開，「返嚟就食嘢！」



事發於昨日中午12時許，警方接獲汝州街242號一間海味舖負責人報案，指其在店內飼養的花貓不知所蹤。涉事花貓名叫拖肥，半年前由朋友送贈，近來一直在店舖放養，負責人陶先生一度憂心不已。警方翻查閉路電視後，發現一名年約50至60歲的婦人曾抱起貓咪然後帶走。

不過失貓的消息傳出後，至昨晚深夜約10時半，涉事女子透過動物義工將拖肥抱到海味舖，將牠交還。女店員梁小姐今午向《香港01》表示，涉事女子解釋以為拖肥是無人照顧的流浪貓，於是將牠抱走暫時交予動物義工照顧，對方稱看到尋貓貼文後方知誤會一場，隨即透過動物義工將拖肥交還。

梁小姐笑言對拖肥平安回歸來紓一口氣，她指拖肥沒受傷，「返嚟就食嘢」，又形容拖肥「今日都好定喺瞓覺」，對事件不打算再作追究。警方表示，經調查後，案件列誤會。