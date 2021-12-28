元朗東頭村棄貓疑雲圓滿解決　貓主取回愛貓搬住新居

元朗東頭村棄貓案有進一步發展，愛協人員昨(27日)成功聯絡到貓主周先生取回7隻美國短毛貓，現時牠們隨主人遷往新居生活。據悉，這宗租務糾紛爆出「羅生門」，業主文小姐指責租客欠租，要求歸還單位；但租客歸咎於業主無理逼遷，下月7號才正式交吉，因此才把貓隻留下，結果引致棄貓誤會。



周先生接受傳媒訪問時更展示「貓家七口」最新生活照，只見牠們不失可愛本色，部分躺在床上慵懶欲睡，部分在玩貓爪板，有的對新環境充滿好奇，四處探望。

據了解，周與業主簽了兩年租約，月租7,500元，約滿於明年5月，每月7號交租，上月中業主以周拖租為由，要求本月初搬走，周最近租了新居，並把傢具電器先行遷走，待布置好始把愛貓搬過去，不料業主昨晨突然收樓，並誤會他棄置群貓。周聲稱，飼養的愛貓為金影和銀影短毛貓，每隻價值約2萬港元，一直愛惜牠們，安排工人照顧。

至於業主文小姐的版本，則是租客於兩個月前開始欠租，要求以上期及按金當租金，她拒絕並要求收回單位，租約列明的交租日為每月24號，她因體恤租客的經濟狀況，拖至翌月7號才交租，故按租約規定交吉日應是24號。

事發於昨晨（27日）8時55分，業主返回村屋收回單位時，赫見前租客遺下7隻貓在屋內，其中5隻小貓於籠裡面，籠內無水無糧，疑遭人棄養，於是報警，愛協人員到場檢查貓隻身體，證實健康良好，且環境舒適，不涉及虐畜成分，警方將事件列作租務糾紛。