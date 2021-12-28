油塘公屋姊弟月入萬餘　7月內戶口交易$3.8億　涉洗黑錢被捕

一對家住油塘公屋單位的姊弟，涉利用文員、保險經紀、大學生及銷售員等不同身份，在本地不同銀行開設多個戶口，並利用這些戶口及虛擬貨幣交易平台，處理來歷不明的巨額款項。兩人平均月入僅萬餘元，惟他們的銀行戶口在短短7個月內，卻有超過3.8億元的交易金額，惹起海關懷疑。關員經多個月的深入調查後，今日（28日）採取行動，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該對姊弟。



被捕的姊弟分別28歲及21歲，海關相信涉案家姐首先從事洗黑錢活動，其後弟弟參與其中。初步調查顯示，兩姊弟於去年5月至11月期間，利用在本港不同銀行開設的個人帳戶，當中包括傳統銀行戶口及虛擬銀行戶口，以及一個虛擬貨幣交易平台的帳戶，並透過銀行轉帳、現金存款及加密貨幣等方式，合共處理約3.84億元來歷不明的款項。

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海關有組織罪案調查科高級調查主任（財富調查組）余耀榮在記者會講述案件，指今年年初海關根據情報分析，鎖定該對本地姊弟，懷疑兩人參與洗黑錢活動。海關人員經過多個月深入調查，至今日採取行動，搜查油塘高翔苑一單位，並拘捕該對姊弟。

調查期間，海關發現涉案兩姊弟的銀行戶口有多處可疑之處，其一是開戶資料中報稱不同職業。當中家姐從事文職工作，但開戶時亦報稱任職保險經紀及電訊商銷售員，包括兩個戶口更是同日在不同銀行開立。至於弟弟是本地大學生，但他更在同一日內一次過在本港6間銀行，包括4間實體及2間虛擬銀行開設戶口，分別報稱任職零售從業員、學生、文員及物流職員等，兩人開戶申報的資料及目的惹起懷疑。

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另外，兩人收入和銀行的大額存款極不相稱，家姐和弟弟分別報稱每月平均收入是約1.2萬元及約1.5萬元，其間家姐並無報稅紀錄，而弟弟只在其中一年度報稱只有1,400元收入，但兩人銀行戶口在短短7個月年內則有超過3.8億元的交易金額。

第三，兩人亦有可疑的入帳模式。海關發現兩人的存款是分別來自380個不同的個人戶口，以銀行轉帳方式的交易次數達2,500次，當中存入款項逾1億元；其中單日最多交易次數達143次，最大金額達300萬元，個人戶口轉帳存款佔總資金來源達三成。

同時兩人的資金來源亦包括現金存入，海關發現有人多次在深宵時份利用銀行櫃員機存入現金，每次存入的款項大概以10萬元為一單位，並特定透過兩次或數次方式存入這些款項，其間相隔只有數分鐘時間；總共存入現金的次數達617次，涉款約3,100萬元。

第五，兩人會用虛擬貨幣交易平台進行交易。調查發現弟弟在一個虛擬交易平台有註冊帳戶，並進行大量不尋常巨額交易，涉款3,800萬元。當中涉及的虛擬貨幣主要是一種和美元掛鈎的穩定幣，主要交易方式是將虛擬貨幣通過該交易平台，轉換成美元，隨即存入弟弟名下一個銀行戶口，再轉到多個不同個人及公司戶口，相信目的是利用該平台接收虛擬貨幣後，透過其高隱蔽性去協助他人處理不明來歷款項，轉換而成虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉手成為法定貨幣。

另一交易方式亦會直接將這些虛擬貨幣，轉去其他匿名的虛擬貨幣電子錢包，以隱藏資金的來源及去向，增加海關調查的難度。案件仍在調查中，海關正循被捕人的背景、涉案來歷不明款項的來源，以及資金流向等進行調查，不排除稍後有更多人被捕。

兩名被捕姊弟正安排保釋候查，被捕人士名下共約13萬元資產已被即時凍結，海關會根據《有組織及嚴重罪行條例》繼續進行調查，稍後將根據調查結果向法庭申請充供涉案犯罪得益及資產。