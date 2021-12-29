搜立場新聞｜警國安處拘捕3男3女　包括鍾沛權、吳靄儀、何韻詩

今日（12月29日）早上約6時，警方國安處展開行動，拘捕3男3女《立場新聞》現任或前任高層。警方指，警務處國家安全處拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。據了解，被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前董事周達智、前董事吳靄儀、前董事方敏生、前董事何韻詩及署任總編輯林紹桐。據了解，林紹桐已即時辭任《立場新聞》署任總編輯。



據悉被捕人士被帶至不同警署，包括鍾沛權於九龍城警署、周達智於將軍澳警署、吳靄儀於中區警署、方敏生於赤柱警署、何韻詩於西區警署，而林紹桐將被帶返牛頭角警署。

資料顯示，被捕的《立場新聞》前總編輯鍾沛權，於今年11月6日於社交平台公布，因家庭原因，已經於11月1日起，辭任總編輯一職，職務已由林紹桐署任。前董事周達智為毅行者及前編輯、前董事吳靄儀為大律師及前立法會議員。至於前董事方敏生為社會工作者，前香港社會服務聯會行政總裁，而前董事何韻詩為創作人及「大愛同盟」的發起人之一。

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警方表示，警務處國家安全處今日上午拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。該3男3女年齡介乎34歲至73歲。警方亦到被捕人士的處所進行搜查。另外，警務處國家安全處今日（12月29日）上午，執行由法院根據《香港國安法》第43條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查觀塘區一網媒公司辦公室。搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。行動中，警方共派出超過200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。