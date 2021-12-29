「海港Sir」陳凱港涉呃按揭貸款案　警再拘一男　兩人同被控欺詐

人稱「海港Sir」的警司陳凱港疑因與47歲女友人，向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款，今年5月涉嫌串謀詐騙被捕。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，今日（29日）再拘捕一名49歲本地男子，令同案增至3人被捕。據了解，被捕男子亦為一名離職多年的前警員。陳與該名男子已被控以合共兩項「欺詐」罪，案件將於明年1月5日上午於沙田裁判法院提堂。



50歲的陳凱港因涉案早前已被停職，他停職前為沙田警區助理指揮官，人稱「海港sir」。他與47歲女友人涉嫌串謀詐騙，於今年5月25日同被捕。根據警方調查，兩人於2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款，據悉案件涉及陳位處大埔的豪宅物業。

過往陳凱港在警隊中亦惹起風波，他曾以「香港警察」名義向武漢市第一人民醫院捐贈520個口罩，字條上印有「向堅守崗位的香港醫護人員致敬」及「海港及一班有心人敬贈」。警員在未經許可下，不得以警隊名義作出任何捐贈行為，他因事被訓示。

去年陳凱港被傳媒揭發其有份投資的「小王子」和「王子商城」，售賣含氯己定成份、但未向衞生署註冊的藥膏。陳其後向涉事媒體發律師信，指自己僅為該品牌的捐贈者和生活幫助者，不是該公司的註冊股東，聲稱報導內容失實，要求移除涉事的文章並在7天內刊登道歉文章。