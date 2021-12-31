水警海關后海灣截快艇拘內地船員　檢880萬元走私海參、日本和牛

臨近農曆新年，有不法份子窺準機會偷運高價食材到內地轉售圖利，並選擇在香港后海灣一帶走私，因該處鄰近深圳灣方便逃走。水警與海關近日聯走出擊，前日（29日）在后海灣截獲一艘快艇，拘捕一名42歲內地男子，涉嫌「輸出未列艙單貨物」及「非法入境」，檢獲35箱乾海參和急凍日本和牛，總值約880萬元。



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水警總區特遣隊主管高級督察陳澤銘交代案情指，警方聯同海關人員根據情報及觀察，發現不法份子近期在香港西面水域（后海灣一帶）走私，執法部門連日來鎖定一些走私黑點，並進行多日反非法入境及反走私行動。

前日（29日）晚上11時30分，水警小艇分區、水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊在后海灣，發現一名可疑男子駕駛快艇，駛入后海灣水域的小河道內，其後再駛出小河道，當時快艇上載滿貨物。人員相信快艇正在走私，於是即時行動，最終在下白泥對出海面將快艇截停。

人員證實駕駛快艇的42歲男子是非法入境者，並在快艇上檢獲35箱懷疑走私貨物，包括乾海參及急凍和牛。由於被捕男子未能提供列表艙單，人員遂以涉嫌「輸出未列艙單貨物」及「非法入境」罪將其拘捕。

海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢指，檢獲35箱貨物，包括7箱乾海參，約重300公斤，以及28箱急凍日本高級貴價和牛，約1200公斤，貸物總值約880萬元。海關估計臨近農曆新年，內地人民對高價食材需求愈來愈大，不法份子看準機會走私食材至內地轉售圖利。

海關指，該批走私食材均以紙箱包裝，外面再包上膠紙，以防運送途中被海水濺濕。惟海關發現和牛雖以真空包裝及放在保溫袋內，但快艇上並無任何冷凍設備，故質疑牛肉的質素及衛生。

水警西分區后海灣巡邏小隊主管督察Devanani Billy指，后海灣是淺水海灣，船隻在該處航行要特別小心，亦要衡量潮水漲退，惟走私快艇絕大部份是由內地船家操作，他們並不熟悉本港水域及海事法例，所以在后海灣水域一帶高速穿插及進行犯罪行為，對海上執法者、其他海上使用者，甚至走私快艇自身的船員都構成危險。