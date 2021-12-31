有片｜澳門新華學校男子縱火燒校門　引火自焚除淨紅底褲被捕

網上流傳多段影片，拍攝於澳門祐漢新村第八街新華學校門外，可見一名戴安全帽的男子手持一大罐懷疑易燃液體，淋潑在學校門前，其後他疑燃點液體，瞬間起火燃燒，但縱火男卻走避不及，手腳皆遭烈焰吞噬，頓成「火人」，不斷來回走動及揮動雙手以圖撲滅火焰，及後有途人上前協助，他亦自行脫去全部衫褲，只剩下一條紅色內褲未有脫去，他最終被趕至現場的司警即場拘捕。



事發於今日（31日）下午4時許，現場為祐漢新村第八街新華學校。網上片段可見，該名可疑男子頭戴安全帽，懷疑將天拿水淋在學校門前，當時學校內有職員隔着校門觀察男子的舉動，亦有不少途人目睹男子的行徑。男子其後丟掉手中的空鐵罐，並蹲下燃點懷疑天拿水，隨即引起大火，火焰長達十多米，冒出大量濃煙，校內的火警鐘亦隨即鳴響。男子走避不及被燒到，手腳的衣物著火，他來回狂奔及揮動雙手，嘗試撲滅火焰，亦有熱心人士上前淋水協助，男子隨後自行脫去衣物及安全帽，只除剩一條紅色內褲。澳門司警接報趕至現場，將該名男子當場制服。新華學校校長何宇其後回覆澳門傳媒指，事件中共有 630名師生疏散，沒有師生受傷。

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澳門消防局副一等消防區長郭斌表示，今日（31日）下午4時02分，消防局接報永定街一學校門口起火，其後派出6部緊急車輛及29名消防員撲救，到場後發現地上遺有火種，便隨即用滅火筒於下午4時05分將火勢撲滅。在現場亦接觸到一名已被警方制服之21歲男傷者，該名男子左前臂、左小腿、雙手掌及手背有二級燒傷，其後男子清醒被送往山頂醫院治理。經現場檢查後，事發地點留有天拿水及布碎痕跡，及後隨即通知司法警察局派員調查，而涉事學校當時隨即自行疏散630名師生，過程中沒有師生受傷，受影響範圍大概為32平方米，而大門、大門照明設備及裝飾飾物燒毁等受損範圍約有6平方米。

治安警察局交通廳副警長鄭偉強亦表示，警方近下午4時接報，祐漢新村第八街及永定街交界有一名懷疑縱火人士，便派出20 名警員到場調查，現場發現一名身穿少量衣物的懷疑作案男子，便隨即將其拘捕，而該名男子為中國籍及持有澳門特區身分證，被制服時沒有反抗及逃跑跡象。經初步調查後，相信只有一名作案人士，而警方會循疑犯是否校友方向調查。