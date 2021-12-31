警搗13間無牌酒吧拘347人　罰$167萬限聚告票　兩酒客襲警被捕

警方於本月11日截至今日（31日），展開代號為「風捲」的執法行動，聯同各警區、軍裝部、刑事部，突擊搜查新界北多個地點，並搗破13間懷疑無牌酒吧，拘捕347人。警方亦向334名酒客發出限聚令告票，罰款167萬元。當中，在今早的執法行動中，有兩名酒客發難，向執勤警員作出蓄意推撞，並企圖用凳襲擊他們，警員以「襲警」罪將他們拘捕。



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警方新界北總區刑事部反三合會總督察歐陽德表示 ，警方一共動用600名警力，搗破13個懷疑無牌酒吧，地點分布大埔、上水、天水圍、元朗、屯門。行動中，警方共拘捕227名男子及120名女子，年齡介乎14至73歲，涉嫌「無牌賣酒」、「在無牌處所內飲酒」等罪。

被捕人當中，當中13人為酒吧營業者，警方遂向其餘酒客發出334張違反限聚令的告票， 罰款合共167萬元。而其中17名人士有三合會背景，3名持雙程證、而亦有7名被捕人士為未成年人士，年齡只介乎14至17歲。另外，警方檢獲大量酒精飲品、約4萬元現金及市值約235萬元用於懷疑無牌酒吧的營運器材。

警方新界北總區刑事部反三合會總督察歐陽德（劉漢權攝）

歐陽德表示，今凌晨（31日）警員在天水圍一間無牌酒吧突擊搜查時，有兩名酒客向執勤警員作出蓄意推撞，並企圖用凳襲擊他們。警員用警棍制服酒客，以涉嫌「襲警」罪拘捕他們。被搗破的13間無牌酒吧，大多位於工廈樓上、唐樓或舊樓閣樓改建及鄉郊鐵皮屋搭建而成。而酒吧附近會有「天文台睇水仔」等角色，或裝置閉路電視、重型鐵閘，以增加警方執法難度。不過，他強調「魔高一尺，道高一丈」，警方有信心使不法之徒負上相應法律責任。

警方指，無牌酒吧是黑社會重點收入來源之一，有情報顯示，無牌酒吧更是三合會成員的聚腳點，經常發生飲醉酒鬧事等暴力事件。有見及此，適逢新年及聖誕假期，將加派人手，加強巡查。警方並呼籲公眾切勿貪便宜，光顧有關無牌酒吧。