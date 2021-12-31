新蒲崗私家車剷上行人路釀2死4傷　25歲司機涉危駕致他人死亡被捕

除夕夜（31日）新蒲崗發生2死4傷奪命車禍。一輛黃色寶馬私家車在大有街高速行駛時，部分車身一度逆線越至對面行車線，司機疑試圖救車急速扭回正線，詎料私家車失控，最終右轉撞向對面線的士，繼而高速直剷向行人路，猶如「打保齡」般撞倒3男2女途人，最終猛撞地舖鐵閘後才停下。被撞倒的途人倒臥私家車兩側，浴血重創。救援人員趕至後，證實1名23歲女子明顯死亡，其餘4名受傷途人及男司機被送院救治，惟63歲男途人搶救無效身亡。涉事司機報稱頭暈，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣查。



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事發於今日下午6時10分，一輛黃色私家車沿大有街北行往彩虹道方向行駛時，其間懷疑車輛因高速，部分車身一度逆線，之後車輛急速扭回正線時疑開始失控，最終右轉撞向對面線一輛的士右車尾，私家車衝勢未止，最終剷上行人路撞及5名途人，繼而再撞向大有街29號宏基中心地下一間匯款店的鐵閘後停下。

涉事的士司機表示，當時其的士載有乘客，一輛對面線私家車突然迎面撞向的士尾部。網上流傳懷疑涉事私家車的車Cam影片，可見私家車曾以極高速度越過對面行車線，撞向一輛的士車尾後剷上行人路，其間有不少碎片飛濺。

現場所見，5名途人被私家車撞倒後，倒臥在私家車兩側，有人頭部浴血，昏迷不醒，多名市民目擊情況報警，並上前協助傷者。人員趕至現場後，證實一名姓施23歲女子當場不幸喪生，警員用綠色帳篷遮蓋她的遺體；1名姓李63歲男子送往聯合醫院後不治；其餘一名28歲男途人頭部及身體多處受傷，昏迷送院，另外2名分別43歲及63歲女途人腳部受輕傷送院。姓吳25歲涉案男司機報稱頭暈送院，警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪將他拘捕。

截至晚上8時半，醫管局公布車禍中其餘4名傷者狀況，全部人留醫伊利沙伯醫院，其中一名63歲女傷者情況危殆，一名28歲男傷者傷勢嚴重，一名25歲男子及一名43歲女子則情況穩定。

警方不排除私家車因高速引發今次意外

警方對司機進行酒精呼氣測試及快速口腔液藥物測試，結果為零度。警犬搜車未有發現可疑物，政府化驗所人員亦到場協助搜證，警方則翻查附近閉路電視片段以了解事發經過，亦會將車輛送往汽車扣留中心進行檢驗。警方會循司機的駕駛態度、駕駛行為、車輛機件性能及路面情況多方面調查，不排除私家車因高速引發今次意外。

東九龍交通部調查及支援組葉傑輝警司呼籲，市民如對案件有任何資料可提供，可聯絡東九龍總區交通部特別調查隊1隊，電話是3661 0264。警方亦留意到今日入夜後香港多處發生嚴重交通意外，呼籲市民留意佳節期間全港道路繁忙，道路使用者應多加留意情況，切勿酒後或藥後駕駛，司機亦要聽從警務人員指示。