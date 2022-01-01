新蒲崗車禍｜23歲社區幹事下班遭撞斃　父母內地來港路祭嚎哭

昨日（31日）除夕夜新蒲崗發生奪命車禍，一輛寶馬私家車剷上行人路撞入匯款店，3男2女途人遭撞倒，其中一名23歲女途人當場死亡，另一名63歲男途人送院後傷重不治。警方拘捕25歲男司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡。

其中23歲女死者施霧陽任職社區幹事，昨日下班回家時途經上址，不幸飛來橫禍喪命。近50名死者親友及同事今午返回意外現場路祭，居於內地的雙親驚聞噩耗，來港為愛女辦身後事，於路祭期間不禁痛心嚎哭。



死者親友及同事近50人到大有街現場路祭。（陳傲淇攝）

欄杆上掛上女死者衣物，由內地來港奔喪的雙親路祭時激動嚎哭。（陳傲淇攝）

據了解，不幸命喪輪下的女死者施霧陽，嶺南大學畢業後任職社區幹事，熱心服務街坊，女死者原本昨日從辦事處下班，途經大有街回家，前往慈雲山方向乘巴士，是每天的必經之路。

今午4時，死者親友及同事近50人到大有街現場路祭，警方拉起封鎖線，道士於欄杆上掛上女死者衣物，先由表兄弟姐妹上前拜祭，鞠躬上香喊著「返黎喇」。居於內地汕頭雙親昨晚驚聞噩耗悲慟不已，即時來港處理愛女身後事，路祭時情緒激動嚎哭需要攙扶，其後親友將他們送上的士離開。另外約20多名議員辦事處前同事、東九龍居民組織協會同事，亦上前獻花相擁而哭。

民建聯前觀塘區議員何漢文接受《香港01》訪問時不禁飲泣，指整個辦事處同事皆很傷心，部分需要情緒輔導。何指與施工作半年，形容她做事積極能幹，並相當文靜，何昨晚與施霧陽親屬一起認屍，屍體慘不忍睹，他批評「肇事司機好不負責任，喺咁繁忙地方開得咁快」。

另一男死者李永強，居住將軍澳唐明苑，今日其住宅鐵閘貼上一張東九龍交通部的通知，要求死者家屬與警方聯絡。據街坊透露，死者母親於數年前離世，對上有兩名胞兄，李任職水電工，大廈發生電力故障，他也會幫手，據知李永強在新蒲崗上班，懷疑下班後途經大有街，結果遇上奪命意外。

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事發昨日傍晚6時10分，一輛寶馬私家車沿路高速行駛，失控撞向一的士車尾，繼而剷上行人路撞向地舖匯款店鐵閘，多名途人走避不及遭私家車撞倒，其中施霧陽及李永強傷重不治。25歲姓吳私家車男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。不少市民今日帶同白花到場悼念，將鮮花置於路邊鐵欄，間中亦有途人雙手合十拜祭。