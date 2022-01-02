九龍城隨機傷人｜雙程證男搶手機偷肉刀縱火傷4人　匿賓館房被捕

九龍城今日（2日）發生劫匪隨機傷人事件，導致4名市民受傷。一名37歲持雙程證的男子下午突然用腳踢傷六旬女途人及搶手機，又用手機打傷試圖制服他的男途人，他急步逃走後在衙前塱道一間肉檔奪刀，並持刀在九龍城一帶走動，當他走至衙前圍道及侯王道交界過馬路時，突然衝向一輛駛經的寶馬房車，揮刀擊碎擋風玻璃，司機停車理論，疑犯竟拉開車門並揮拳施襲，雙方一度在馬路糾纏分半鐘。疑犯棄下利刀逃之夭夭，但未停止犯案，竟登上太子道西一棟唐樓，在劏房前燒毀雜物，又走到時鐘別墅襲擊男職員，匿藏在房間後企圖再燒床單縱火。警方到場將他拘捕，案件現列作盜竊、行劫、刑事毀壞、傷人及縱火。



警員掩至將其兇徒拘捕，兇徒黑布蒙頭，需由擔架床送上救護車。（陳浠文攝）

+ 18

被捕37歲姓馮男子去年9月持雙程證來港探親，可以在港逗留至今年4月，亦有固定居所。他與案中所有受害人互不相識，警方初步相信疑犯本計劃行劫，事前並沒有策劃之後的襲擊事件。

事發於今（2日）下午1時12分，他在九龍城賈炳達道近南角道，突然用腳猛踢一名67歲女途人，繼而搶去其手上的手提電話。一名60歲男途人見狀嘗試截停疑犯，反被他用手機襲擊。疑犯隨後將手機棄於地上，並向衙前塱道方向急步逃去。女受害人不甘被搶手機，尾隨疑犯約30米，沒料到疑犯突然轉身，再度向她施襲。疑犯繼而走至衙前塱道75-77號一間肉檔，奪去放在門口肉檯的一把牛肉刀，職員及途人見狀爭相走避。

▼▼CCTV直擊疑犯傷人過程▼▼

+ 3

疑犯持刀沿衙前塱道往衙前圍道而行，當走約600米至侯王道交界處過路後，突然截停一輛駛經的寶馬房車。附近閉路電視片段可見，疑犯揮刀就斬，敲碎擋風玻璃，然後將刀棄於地上。27歲男司機見狀停車理論，未料到疑犯竟拉開右前車門，多次向司機揮拳施襲，雙方一度糾纏，由路中心打到行人路欄杆旁。兇徒最終掙扎逃去及遺下自己的銀包，而寶馬司機尾隨追截，目擊疑犯闖入太子道西388號近候王道一棟唐樓，立即通知警方。

下午1時32分，該唐樓5樓的劏房住戶聞到單位外傳來燶味，開門查看時，驚見鞋、雨傘等雜物被縱火，立即自行撲滅，並報警求助。原來兇徒棄刀後仍未停止襲擊行徑，他進入唐樓後，在劏房單位外縱火，再闖進2樓一間時鐘別墅，用垃圾桶襲擊一名正進行清潔的69歲男職員，然後匿藏在其中一個房間內，試圖再縱火燃燒床單。下午2時半，西九龍衝鋒隊人員鎖定疑犯的位置後，立即將他制服及拘捕。

兇徒被黑布蒙頭，由擔架床送上救護車。案中共有4人受傷，幸全部人均受輕傷，被搶手機的女途人傷勢較重，手腕、右手及腰部受傷，其中右手手背需要縫針。

案件交由九龍城警區重案組接手調查，探員於各個案發地點調查事件，重組案情，鑑證科人員到場蒐證。探員亦在第一案發現場的坑渠內發現手提電話，初步相信屬女事主所有。案件現列作盜竊、行劫、刑事毀壞、傷人及縱火。警方呼籲，市民如有上述案件的資料，可聯絡3661 7855與九龍城警區重案組第1隊。