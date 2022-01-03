載婦孺私家車紅磡停車場遇查狂撞警車　警員擎槍追捕被逃脫

一輛載有兩大兩小的黑色豐田私家車於今（3日）下午3時許駛進紅磡半島廣場停車場停泊期間，被保安員發現車頭沒掛上車牌、車尾牌「吊吊揈」，形迹可疑報警。警員接報到場調查，人員落車向男司機調查期間，未料私家車突然倒車駛出停車位，撞及警車後逃離現場。警員擎槍阻截，惟豐田男司機未有理會繼續逃走，並在停車場內撞及另一輛客貨車，之後撞閘離開停車場逃去。現場消息稱，豐田車上載有一男一女及兩名小童，警方正追捕涉事豐田私家車。事件中被撞客貨車女司機不適，需送院治理。警方暫列狂亂駕駛、交通意外有人受傷及刑事毀壞等，並追查車上兩大兩小的身份背景。



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現場是崇安街18號半島廣場停車場，事發時涉事黑色豐田車尾向出，停泊在6樓停車位。停車場保安員巡樓時發現豐田車尾的車牌「吊吊揈」，上前查看後更見豐田車頭沒掛上車牌，於是報警。警員接報到場，當時警車停泊在豐田車尾附近，兩名警員落車向豐田司機查問，未料其間有人發難，突然駕駛豐田倒車駛離停車位，結果撞及警車車頭。

現場所見，警車車頭的車牌飛脫。有警員一度擎槍戒備，阻止豐田逃走，惟豐田駛出車位後，隨即向前左轉駛離現場，其間再推撞警車左側車身，導致警車車身受損。由於撞擊力猛烈，警車被推撞後亦導致車尾撞及一輛寶馬私家車。豐田之後沿路駛離停車場，途至5樓時逆線撞向一輛正駛往6樓的順豐客貨車，客貨車女司機不適，事後需送院治理。

消息稱，涉事豐田一車共4人，車上載有一男一女及兩名年約6歲的女童。豐田駛至停車場出入口後，撞閘逃去無蹤。警方正翻查停車場閉路電視，追緝涉案車輛及人士。