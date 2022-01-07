水警海關反走私　檢410萬元牛鞭鹿尾巴　揭偷運37隻貓狗來港轉售

入冬後內地市民對補身食材有需求，不法份子窺準機會走私貴價食材到內地轉售圖利，並在元朗流浮山下白泥一帶走私。水警與海關昨日（6日）採取聯合行動，在下白泥一處淺灘發現三名男子偷運貨物，並檢獲48箱牛鞭及鹿尾巴，市值約410萬港元；行動中更揭發有人由內地偷運37隻貓狗到港，打算轉售至本地的寵物店，由於運載寵物的膠箱面積細，每箱裝有3至4個貓狗，恐有虐畜之嫌。案件會交由水警總區重案組及海關跟進。



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水警小艇分區總區特遣隊高級督察陳澤銘交代案情指，近日水警及海關發現香港以西水域有不法份子走私，水警小艇分區、水警西分區、海關海域科人員遂於昨日（6日）晚上進行反非法入境及反走私行動。

今日凌晨2時55分，人員發現兩名男子駕駛一艘載貨快艇進入香港水域，並駛往元朗下白泥河道一處淺灘。與此同時，一輛客貨車亦駛至淺灘位置。當快艇停泊在淺灘時，船上兩名男子隨即將貨物搬上淺灘，其後客貨車司機與兩名男子亦合力將客貨車內的貨物搬到快艇上。執法人員懷疑三名男子正在走私，立即行動，三人見狀棄車跳上快艇駛離淺灘。水警小艇隊員隨即追截，但快艇最終在下白泥以北逃往內地水域。警方遂通報內地邊防人員跟進。

人員發現客貨車的車牌並無登記，相信有人行使虛假文件，車上共有48箱走私貨物。另外，人員在淺灘發現12個膠箱，分別載有30隻不同種類的貓及7隻狗，當時貓狗受驚及發出叫聲。這批膠箱體積細，每箱裝有3至4個貓狗，而貓狗並無晶片，相信來自內地，偷運抵港後轉售至本地的寵物店。警方已聯絡愛協為貓狗檢查，初步並無大礙，稍後會交由漁護署照顧，案件會交由水警總區重案組及海關跟進。

香港海關港口及海域科海域調查小組主管高級督察李琳指，檢獲的48箱補身食材，包括460公斤牛鞭及325公斤未經處理的鹿尾巴，市值約410萬元。海關相信入冬後內地市民對補身食材有需求，走私份子看準機會偷運食材轉售圖利，企圖逃避內地關稅。李琳表示，如走私份子成功偷運牛鞭及鹿尾巴，分別可逃避80%及40%關稅。

海關發現客貨車上並無安裝任何冷凍設備，雖然檢獲的冷藏牛鞭及鹿尾巴有發泡膠箱裝載，而牛鞭亦有真空包裝，但這些食材要在低溫環境保存，故海關質疑食材的質素及衛生。