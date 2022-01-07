58歲游泳教練輕鐵車廂非禮12歲女學生　疑涉多宗同類案件

警方早前接獲社福利署轉介指，一名12歲女學生於天水圍一列輕鐵上被一名本地男子非禮。警方翻查閉路電視後，鎖定疑犯身份，拘捕一名58歲姓嚴游泳男教練，並懷疑被捕者與去年11月至12月期間、屯門及天水圍輕鐵車廂發生的多宗同類案件有關，受害人大部份為身穿校服的女學生。



元朗警區刑事總督察連健德簡報案情（林朗天攝）

元朗警區刑事總督察連健德表示，周二（4日）約下午1時，一名身穿校服的12歲女童乘坐一列天水圍開往屯門方向的輕鐵時，遭一名中國籍男子在車廂內非禮，其後色狼逃去無蹤，女童於男子離開車廂後立即致電家人，再報警處理。

接辦案件的刑事調查隊翻查大量閉路電視後，迅速鎖定疑犯身份，並於昨日（6日）在洪水橋一個單位，以「猥褻侵犯」罪拘捕一名58歲姓嚴男子，被捕男子報稱任職私人游泳教練，警方亦會聯絡他的學生，作出調查。據悉，該名男子主要在屯門、天水圍、元朗的公眾泳池任教，有30多年的教練經驗，並無犯案前科。行動中，人員檢獲懷疑被捕人案發時身穿的衣物。

警方相信，被捕男子於2021年11月至12月期間，涉嫌與屯門及天水圍區輕鐵路段的多宗同類型案件有關，受害人同樣為身穿校服的學生。被捕男子現正被扣查。

另外，警方呼籲，任何受害人遇到上述情況，請立即致電3661 4762聯絡元朗警區刑事調查隊。受害者或目擊風化案件的人士，應保持鎮靜，向身邊人求助，再報警處理。根據法例第200章《刑事罪行條例》，猥褻侵犯他人，一經定罪最高判監10年，市民切勿以身試法。