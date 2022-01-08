警首與地政總署聯手　搗觀塘3違規派對房間　拘3負責人23客被罰款

第五波疫情來勢洶洶，政府再度收緊防疫措施，派對房間等娛樂場所須再度關閉。為確保業界嚴格遵守規例，警方首次聯同地政總署展開代號「勇爵」聯合行動，巡查觀塘區15間處所，在一工廈破獲3間違規經營的派對房間，拘捕3名負責人，23顧客被罰款。相關地方亦涉違地契條例，須在限期內糾正，否則會被「釘契」。



昨晚約7時，觀塘警區特遣隊、雜項調查隊、聯同地政總署人員巡查區內多處地方，當中在偉業街146號美嘉工業大廈，連破3間違規經營的派對房間，共發現13男10女顧客（18至36歲），全部人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被罰款；3名男負責人（21、23、34歲），則涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，正被扣查。

據了解，3間派對房間的面積約500呎至800呎，而今次是警方首次與地政總署聯合行動，3間派對房間亦被地政總署人員發現涉嫌違反地契條例，被用作非工業用途，人員隨即發出警告信，勒令有關人等須在限期內作出糾正，否則物業會被「釘契」。

觀塘警區指揮官蔡偉森署理總警司指，會繼續嚴厲執法，呼籲市民遵守防疫規例；觀塘警區總督察 （行動）余承霖則提醒，如物業被「釘契」，會影響轉售價格；必要時，地政總署人員亦會重修物業，或將物業權益轉歸政府所有。