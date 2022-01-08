洪為民生日宴｜高官議員晚上陸續離營　黎棟國揮手打招呼

出席洪為民生日宴的港台普通話台主持楊子矜昨日（7日）初步確診，惟其病毒量低，入院覆檢兩次後均呈陰性，病毒排序亦與現時流行的病毒有異，懷疑樣本受其丈夫朱偉星診所的科興疫苗污染。衞生防護中心認為，調查後已證實楊子矜非真正確診，因此會撤銷因她而衍生的檢疫令。

逾10名高官議員分別今日凌晨至清晨時份入住竹篙灣，獲准提早放「疫監」。《香港01》記者於竹篙灣門外直擊，晚上8時發現有私家車進入竹篙灣後，先後接載財經事務及庫務局局長許正宇、廉政專員白韞六、立法會議員黎棟國離開，即他們入住竹篙灣未滿一天便離開。至於警務處處長蕭澤頤亦於較早時間離開。



記者所見，有私家車晚上在竹篙灣外徘徊，並曾多次出入竹篙灣，未被職員趕離，相信準備接走提早放「疫監」的高官及議員，但一直空車離去。至晚上約8時40分，財經事務及庫務局局長許正宇率先乘搭私家車離開，緊接離開的是廉政專員白韞六。

晚上9時，前保安局局長、現任立法會選委界議員黎棟國離開竹篙灣時，向在場等候的傳媒揮手打招呼。

▼提早出疫監名單▼



財經事務及庫務局局長許正宇

財經事務及庫務局副局長陳浩濂

創新及科技局副局長鍾偉強

創新及科技局局長政治助理張曼莉

政制及內地事務局副局長胡健民

警務處處長蕭澤頤

政務司司長政治助理蕭嘉怡

立法會議員：

林琳、譚岳衡、霍啟剛、何君堯、黎棟國