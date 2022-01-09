警搗雛妓淫竇　最細13歲　拘兩主持　5嫖客涉衰十一被捕

警方前日（7日）搗破一個隱藏於尖沙咀商住唐樓的兒童色情場所，拘捕1男1女主持，及5名涉嫌「衰十一」男嫖客，帶走兩名分別13歲及15歲女童，並追緝同案最少3名女童。警方指該場所極為有組織，嫖客均為熟客，男女主持透過社交媒體發雛妓值班訊息及進行預約，以「幼幼」、「處女」及萌樣作招徠，吸收有此性癖好的男子幫襯，每次肉金為1300至2500元不等，與女童三七拆帳。據悉，案中女童疑被人以毒品利誘參與賣淫。



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警方西九龍總區刑事總部警司（行政及支援）鄭俊傑表示，西九龍總區特別職務隊、刑事情報組聯同反三合會行動組根據情報分析，前日（7日）展開「揮墨」行動，打擊兒童色情活動，在尖沙咀一單位搗破一個兒童色情場所，至今拘捕6男1女（22至57歲），包括1男1女涉嫌「經營賣淫場所」及「導致或鼓勵十六歲以下女童賣淫」，5男嫖客涉嫌「與年齡在16歲以下的女童性交」，並在場所內帶走兩名分別13及15歲女童。

行動中，警方檢獲大量避孕套、毛巾、一次性床單、短褲、潤滑劑及按摩油等，同時檢走一本數簿、約4.5萬元相信為肉金的現款。

鄭指出，警方目前追查數名在學校假期期間出入有關場所的女童，雖然目前未有證據顯示涉案女童曾被威迫從事賣淫活動，但有涉案女童曾被人以毒品利誘參與相關活動。部分涉案的關鍵人士與黑社會有聯繫，在逃人士當中亦有三合會成員，角色涉及協助、教唆及包括提供毒品予女童以慫恿女童參與性工作。據了解，最少仍有3名女童涉案，而所有女童年齡最細為13歲。

該兒童色情場所運作以1男1女主持為主，提供房間、毛巾及避孕套物品，亦擔當社交媒體管理員角色，負責在社交媒體上發放雛妓值班資訊，與嫖客作預約登記，每宗交易收費約1300至2500元不等，主持會向賣淫女童抽取三成肉金，嫖客均為熟客，運作極有組織。 根據警方展示相關社交媒體訊息，該場所以「幼幼」、「處女」及「個樣超純萌」作招徠。

警方表示，該兒童色情場所隱藏在尖沙咀一幢商住唐樓中，在大廈及單位外，均無任何廣告、燈箱或招牌，非常隱蔽，與普通住宅單位無異，以避免街坊發現，主要招待熟客。在近門口位置為招待處，場內約700呎，間有6間房，每間約80呎，設有淋浴間、一張按摩床及備有用作色情活動的物品。