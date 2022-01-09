葵涌廣場商舖涉出售大麻成分產品　警拘1男2女

本港大麻需求激增，葵涌廣場一商店公然出售疑含有大麻成分的產品，葵青警區特別職務隊及葵涌分區雜項調查小隊展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的掃毒行動，突擊搜查該商店，檢獲32款、超過1,000件大麻貨物，1男2女(15至29歲)涉嫌「販毒」被捕，三人分別是該店舖負責人、職員及一名學生，暫獲准保釋候查，3月上旬向警方報到。



葵青警區行動主任鍾創基總督察（中）表示，檢獲的大麻產品來源地為北美洲。（蔡正邦攝）

葵青警區行動主任鍾創基總督察表示，該產品來源地主要為北美洲，每件以數十至數百元不等，總值約4.5萬元，其中包括逾800件糖果、蛋糕及餅乾，其包裝上標明含有大麻或大麻油成分，其餘產品為食材、香薰精油及沐浴露等，部分聲稱含有大麻二酚(CBD)成分，惟部分不排除含有違法的四氫大麻酚(THC)成分。政府化驗所將化驗全部貨物，警方不排除有更多人被捕。

鍾又說，生產商在提取合法的大麻二酚時，有可能會混有四氫大麻酚，故部分聲稱僅含大麻二酚成分的產品，實際上可能含有四氫大麻酚，因此亦屬於危險藥物，呼籲商家小心進口、銷售相關產品，市民購買時亦應加倍留意，以免誤墮法網。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。