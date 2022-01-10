屯門醫院顧問醫生涉嫖雛妓被捕　警搗淫窟發現13歲及15歲女童

警方上周五（7日）在尖沙咀商住單位搗破以雛妓作招徠的淫窟，拘捕7名男女，包括5名涉嫌「衰十一」男嫖客，帶走兩名分別13歲及15歲女童，並追查同案最少3名女童。據了解，5名嫖客年齡介乎31至57歲，當中不乏專業人士，包括屯門醫院一名57歲顧問醫生。而淫窟主持及睇場亦被捕，包括一名22歲女子。



西九龍總區特別職務隊、刑事情報組聯同反黑組根據情報，上周五（7日）展開代號「揮墨」行動，打擊兒童色情活動，在尖沙咀宜昌街一目標單位搗破淫窟，當場拘捕4名男女，其中49歲姓李男電工及22歲姓張無業女子涉嫌涉嫌「經營賣淫場所」及「導致或鼓勵十六歲以下女童賣淫」；另外兩名分別31歲姓周設計師及37歲姓何保安員，則涉嫌「與年齡在16歲以下的女童性交」。警方在場所內帶走兩名分別13歲及15歲少女。

據悉，警方翻查閉路電視及查找交易紀錄後，再揪出較早前曾幫趁的另外3名嫖客。他們分別為57歲姓黃醫生、55歲姓唐退休人士及41歲姓羅任職金融界男子，他們同樣涉嫌「與年齡在16歲以下的女童性交」。行動中，警方檢獲大量避孕套、毛巾、一次性床單、短褲、潤滑劑及按摩油等，同時檢走一本數簿、約4.5萬元相信為肉金的現款。

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被搗淫窟處於宜昌街一幢商住兩用的舊唐樓，該樓層一梯兩伙，在大廈及單位外，均無任何廣告、燈箱或招牌，非常隱蔽，與普通住宅單位無異，主要招待熟客。在近門口位置為招待處，場內約700呎，間有6間房，每間約80呎，設有淋浴間、一張按摩床及備有用作色情活動的物品。

疑在學校假期到淫窟賣淫 警方正查3名年約13歲女童下落

警方表示關鍵涉案人士部份有黑社會背景，懷疑曾有人利用毒品引誘女童賣淫。色情場所每次服務收費約1300至2500元，與女童三七拆帳，負責人抽取當中三成肉金。嫖客均為熟客，男女主持透過社交媒體Telegram發放雛妓值班訊息及進行預約，並以「幼幼」、「處女」及萌樣作招徠。

警方翻查閉路電視錄影片段，發現在學校假期期間，曾有數名女童上門懷疑提供服務，警方正追查她們的下落，目前未有證據顯示涉案女童曾被威迫從事賣淫服務，但調查發現有黑社會成員涉及協助、教唆及提供毒品予女童並慫恿她們參與性服務，警方正展開追緝。據了解，閉路電視拍下的女童中，有3名女童年約13歲。