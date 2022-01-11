有片｜不滿過站落不到車　城巴司機瞓新巴控訴：我籮柚好痛

網上流傳一則片段，一名載帽四眼男被指是城巴司機，深夜乘搭新巴N680路線，在中環德輔道中按鐘落車時疑已過站，巴士沒有停車，他報稱「（新巴）一嘢抽出去」而跌低，躺在地上頻呼：「我好痛依家，我籮柚好痛」，另一名巴士司機剛巧坐在下層，不滿有人「玩嘢」，拍下過程作證：「我見到晒，你自己喺度跌低」，載帽男反問：「關你乜嘢事啫？」，並於短短5分鐘內，說了14次「唔緊要㗎」，令人發笑。



片段全長5分14秒，昨（10日）晚開始在網上流傳，片中新巴在行駛中，一名男子戴眼鏡及鴨舌帽，躺在下層近司機駕駛室旁的走廊，他說：「我好痛依家，我籮柚好痛，我同你講我條腰有問題，我早兩日去完急症，我話畀你聽，你依家整親我」。

此時，一名報稱同是巴士司機一邊手機拍片、一邊說：「我見到晒，你自己喺度跌低」，載帽男反駁：「有車Cam，唔緊要㗎」，拍片司機直斥：「你唔好屈個司機」，載帽男則說：「我都係司機嚟㗎，我自己知自己事」，拍片司機強調：「我一定會做人證 ……，大家司機，你喺度玩嘢」，載帽男怒說：「關你乜事，我依家好唔舒服」，接着又說：「唔緊要㗎，你人證成唔成立」，拍片司機則說：「成唔成立個官判」。

其後，N680路線巴士停在港澳碼頭，司機走出駕駛室致電上司請示，根據該司機的說法，載帽男在天后清風街上車，至中環德輔道中站時，他走出來要求落車，司機表示過了站，下一個站才可落，結果上演「躺地控訴」一幕，該司機詢問上司：「我應該點搞？」

事件引起網民熱議，「無賴就係無敵」、「呢個正乞丐，如果佢真係車長就等做乞丐」、「只要唔怕尷尬，尷尬嘅就係人哋，賴皮最重要嘅一環」。