夫妻檔攜3歲子交收毒品斷正　海關長沙灣商廈檢1600萬冰毒海洛英

販毒夫妻檔利用3歲兒子作掩飾交收毒品，被海關踢爆，檢獲市值1600萬元冰毒及海洛英。香港海關今日（13日）下午於長沙灣一帶進行反毒品行動，截查一對攜帶3歲兒子的年輕夫婦，搜獲兩塊懷疑混藏於狗糧、茶葉的海洛英，其後再搜查長沙灣億京廣場2期一商廈單位，搗破一個毒品儲存倉，行動共搜獲11公斤懷疑冰毒及約6.5公斤之懷疑海洛英，市值超過1600萬元，並拘捕該對夫婦。



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海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任邱穎揚表示，該科人員於今天在長沙灣一帶執行反毒品行動期間，至下午時段，海關人員在長裕街截查一對夫婦及一名小童，包括28歲丈夫、同行的24歲妻子及其3歲兒子，在丈夫手持的環保袋中，發現兩塊懷疑藏於狗糧及茶葉的海洛英，重約700克，人員隨即將該夫婦拘捕，其後將兩人帶往附近懷疑用作毒品儲存倉的商廈單位進行搜查，並檢獲11公斤懷疑冰毒及約6.5公斤之懷疑海洛英，是次行動共搜獲市值超過1600萬元之毒品，而被捕男子報稱無業，而女子則報稱侍應。據悉，被搜查單位只分租2個星期，單位並無任何擺設，只有兩個皮篋及毒品，相信用作毒品儲存倉。

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任邱穎揚向傳媒講解案件。（林振華攝）

邱穎揚又稱，相信毒販試圖以一家三口戶外活動作掩飾，以降低執法人員戒心避免截查，是次行動相信已搗破一個毒品儲存倉，防止毒品流入本地市場．海關亦提醒市民，根據《危險藥物條例》，一經定罪最高刑罰為被判終身監禁及罰款500萬元。