「勝和」三匪企圖打劫贏錢賭仔　Hit Team黃雀在後包抄拉人

警方刑事情報科行動支援組（Hit Team）今凌晨（14日）在旺角制止一宗行劫案，拘捕3名匪徒。據了解，事發較早前，旺角一個非法賭檔內有賭客贏錢，主持人見狀通風報信，3名匪徒聞悉後駕車駛至賭檔附近埋伏，趁賭客離開賭檔時，其中2人亮刀揚言打劫，未料到Hit Team早已接獲線報，待匪徒出手之際，即時上前表明身分及拘捕。而留在私家車內接應的司機驚見事敗，駕車高速逃逸，惟最終被警方前後以「品」字型包抄就擒。賭客幸保不失，身上數千元現金未被劫去。



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據了解，被捕3人年齡介乎25至32歲，全部人有黑社會「勝和」背景，其中兩人分別跟隨勝和幹事「黑柴星」及活躍在佐敦的頭目「左口」。據指，他們較早前收到旺角一個非法賭檔主持人通風報信，透露有賭客贏錢，3人遂駕車前往弼街及通菜街交界埋伏。

凌晨3時許，一名賭客離開賭檔下樓，其中2名負責落動手打劫的匪徒，各自手持一把約40厘米長的牛肉刀指嚇該名賭客，著其交出身上財物。詎料警方早前已接獲線報，經深入調查後，鎖定該名犯罪團伙，Hit Team成員遂在上址一帶採取行動，在2名劫匪正欲犯案時，見時機成熟，立即上前表明身分。兩匪立即轉身逃走，人員尾隨追截，最終在附近及花園街分別將他們制服及拘捕，並檢獲兩把牛肉刀。

其餘一名同黨負責駕車接應，驚見有警方人員截查，立即沿通菜街駕車逃走，惟駛約50米至弼街時，遭一輛密斗貨車攔阻前路，兩車車頭發生碰撞，司機見狀倒車欲逃，卻被另外兩車從後堵截。由於司機未有按警方指示下車，人員作出多次口頭警告後不果，以警棍擊碎私家車的車窗及將他制服。

警方經調查後，發現涉事私家車車牌與行車證不符。25歲姓卓司機涉嫌行劫、危險駕駛及行使虛假文書被捕；而兩名28歲姓廖及32歲姓郭的男子則涉嫌行劫及行使虛假文書被捕。至於案中遇劫的賭客沒有受傷，亦沒有財物損失，據悉當時他身上有數千元現金。