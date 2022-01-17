網媒創辧人姜牧師屯門警署內　涉阻差辦公兼襲警被捕

人稱「姜牧師」的Free HK Media網媒創辦人姜嘉偉（30歲），早前涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」被捕。消息稱，他今早到屯門警署報到時大鬧報案室，警方以涉嫌阻差辦公將他拘捕。其後有警員進行搜身時，被對方用頭撞至頭部紅腫，遂再以涉嫌襲警拘捕姜。



消息稱，姜嘉偉原定於今早11時到屯門警署報到，但他提早約3小時前已到達報案室，警員於是着他於報案室坐下等待。惟姜橫躺在報案室的座位上表示要休息，警員於是上前勸喻，但有人情緒激動，在報案室大吵大鬧並舉起手機拍攝做直播，警員向他多次作出警告。

其後有人於報案室不斷「撳飛攞籌」，又用手機拍攝進入警署報案人士。現場消息指，警員多次警告後，以涉嫌阻礙警務人員執行職務拘捕姜，其間警員發現有人滿身酒氣，並於其座位下發現一瓶「真露」酒。

消息續稱，警員後來進行搜身時，有人更情緒激動，以「頂頭槌」方式撞向警員頭部導致紅腫，姜再涉嫌襲警被捕。該名男警務人員頭部受傷，而姜則鼻受傷，兩人均清醒被送往屯門醫院治理。

警方早前發現有人在Telegram群組發布言論，包括抗拒使用「安心出行」、鼓吹市民不接種疫苗、杯葛立法會選舉投票等。警方其後以涉嫌干犯「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」拘捕4人，當中一人是姜嘉偉。