江湖奇人Tempo遭圍毆披血　被迫飲黃色液體　施襲者﹕5嚿水袋穩呀

網上早前流傳一名自稱「Tempo」的四眼男收陀地及「響流朵」，遭狂摑毆打的影片，今日（17日）再有該名江湖奇人的新影片流出，片中Tempo未有戴眼鏡，走入一個裝修中的工地後，遭數名男子以拳腳圍毆，更被人用木條及木梯襲擊，導致他眼角破損，血流如注。施襲者追問﹕「要唔要錢呀？」、「係唔係收陀地呀？」。Tempo雙手抱頭否認及求饒稱「對唔住呀大佬」，更被迫飲用一盤懷疑是尿液的黃色液體方准離開，施襲者最終丟下500元現金，著他「袋穩呀」。有網民指斥施襲者目無法紀，呼籲警方調查事件。



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兩段影片合共長逾3分鐘，拍攝於一個正進行裝修的工地，場內有至少6名男子包圍Tempo，阻止他離開，輪番拳打腳踢，並以木條及木梯施襲。Tempo雙拳難敵四手，被打至跌在地上。施襲者曾追問﹕「Tempo哥係咪要錢呀？」、「係咪要5000呀？」、「係咪收陀地呀？」，Tempo則否認受人指示收陀地，仍遭有人多番毆打，其中一棍更直擊其眼角，最終頭破血流。施襲一方有人疑覺得行為過火，連忙制止旁人再度施襲﹕「唔好啦，夠啦夠啦」。

另一影片則可見，Tempo血流披面，並以紙巾擦拭鮮血。他蹲坐在牆角，被要求飲用一盤疑似尿液的黃色液體後才可以離開。施襲者見他飲用後稱﹕「5嚿水袋穩，袋穩啲錢呀！」、「陀地嚟架，下個月再嚟呀，個個月都有！」Tempo連聲附和，並拾起地上的500元現金。另有一張網絡圖片拍下Tempo負傷登上紅Van的情況。

片段在網上瘋傳，有不少網民不值施襲者所為，更認為警方應調查事件，「爆紅喔！一地都係。警察估計會做嘢喔！」、「呢次擺明蓄意傷人，真係目無法紀」。有網民則認為不應以排洩物凌辱他人，「打完咪算囉，點解要玩埋啲屎屎尿尿」。

該名被稱為Tempo的男子被襲擊的影片已非首次在網上流傳。上月有影片拍攝到他疑在砵蘭街向店舖「響朵」收俗稱「陀地」的保護費不果，更被人押往大廈後巷「修理」一番，最後被打至滿嘴鮮血，除下口罩鴨舌帽鞠躬道歉了事。後來他再被數名男子在公園質問，斥責他當日「響流朵」，又被狂摑一番。