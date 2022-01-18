屯門工廈維修工程涉圍標刑恐　4人被捕　包括物業管理公司經理

屯門一幢工業大廈早前進行大廈維修工程招標，其間負責揀選承辦商的業主立案法團及顧問公司分別遭人發信及來電恐嚇，當中顧問公司更被淋紅油，事件疑涉及圍標、合謀定價或瓜分市場等非法行為。警方有組織罪案及三合會調查科聯同競爭事務委員會，首次展開聯合拘捕行動，在全港多區拘捕4名涉案男子，包括一名物業管理公司經理，當中有人更有黑社會背景。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。



警方有組織罪案及三合會調查科高級督察何嘉麟，今午在記者會講述案件，指警方較早前接獲情報，得悉屯門一幢工業大廈正就大廈維修進行招標，在招標及投標過程期間，接二連三發生多宗刑事案件，包括襲擊、刑事恐嚇及刑事毁壞。由於涉及反競爭行為，故警方聯同競爭事務委員會展開調查。

去年12月底，大廈業主立案法團投票選出承建商前，業主立案法團與負責為是次大廈維修進行評估的顧問公司，分別收到恐嚇信件及電話威嚇，信件內容主要針對其中一間有份投標的承建商，同時亦針對有份投票的法團委員，企圖用脅迫方式影響投票結果。其後顧問公司在製作顧問報告時，收到一個匿名電話，要顧問公司更改顧問分析報告，顧問公司最終沒有就範，但數天後顧問公司被人淋紅油刑毀。

警方經過調查及情報分析，今日首次聯同競爭事務委員會展開代號「炫影」的聯合行動。行動中，警方先後於黃大仙、將軍澳、大角咀及土瓜灣拘捕4名本地男子（介乎 28 至 51 歲），包括一名物業管理公司的高層，當中亦有人涉及有黑社會背景；他們分別涉嫌干犯「刑事恐嚇」、「刑事毁壞」及「作為公司高層人員，同意或縱容該公司干犯刑事恐嚇、刑事毁壞」等罪行。其後警方押同疑犯，搜查他們的住所及工作地點，檢取手提電話及文件等證物。據了解，其中被捕的物業管理公司高層，任職經理，有14k黑社會背景。

競爭事務委員會首席經理（行動）區瑋略表示，在今次聯合行動中，人員搜查涉案一間物業管理公司的兩個辦公室，該公司涉嫌在屯門工廈的維修招標過程中，從事違反競爭的行為，包括圍標、合謀定價或瓜分市場等。競委會發現該公司某一名代表在是次招標過程中，曾作出連串可疑行為，可能被視為企圖操控投標結果；加上該名人士有三合會背景，令競委會有合理懷疑該招標項目已成為某些人士合謀的目標。

另外，競委會亦正調查今次投標的承建商，懷疑某些承建商參與反競爭行為，部份標書有特別可疑情況。競委會已完成對某些承建商的搜查行動，並檢取一些證物，包括文件及通話紀錄，相關調查仍繼續進行。

不過，記者問及涉案大廈維修的工程規模及金額、有多少間承辦商參與圍標、如何得益等，警方及競委會均表示調查進行中，拒絕透露詳情。