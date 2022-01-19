農曆新年前海關反私煙行動　檢$8600萬私煙拘1男

海關於去年聖誕假期前檢獲大量私煙，相信不法分子會趁農曆新年長假期及物流停運前，大量補充貨源以穩定供應，因此於過去兩周進行反私煙行動，以從源頭打擊私煙活動，其間海關偵破兩宗走私香煙案件，在粉嶺、元朗及青衣共檢約3100萬支私煙，市值8600萬元，應課稅值約5,900萬元，並拘捕一名男子。



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1月7日中午，海關於粉嶺坪輋截查一輛40呎貨櫃車，檢獲約1,000萬支懷疑私煙；又於1月15日在元朗進行突擊行動，檢查一個鐵皮場，發現一個裝滿私煙的40呎貨櫃，檢獲約1500萬支懷疑私煙，跟進調查後，再在青衣一個貨櫃場內發現另一個40呎貨櫃，檢獲一批懷疑私煙。行動中，海關拘捕一名69歲報稱從事運輸業男子，兩宗案件仍在調查中。

海關稅收調查第一組高級調查主任葉立民表示，調查相信不法分子經水路走私香煙到港，其後將私煙收藏於偏僻及偏遠貨櫃場，海關亦在涉案貨櫃場附近發現不少可疑車輛。海關本月至今5200萬支懷疑私煙，相信已成功在農曆新年前，堵截大量私煙流入本地市場，但同時不排除部份會在港再包裝後轉運外地。

葉立民指出，去年海關共檢逾4億支私煙，今年1月尚未結束已檢獲約5200萬支，相信物流鏈受到疫情影響，走私分子一改以往螞蟻搬家的小量走私形式，轉為每次大量走私，以穩定供應。