騙徒男扮女訛稱供援交裸聊　18男墮陷阱損失42萬　警拘4男女

警方瓦解一個活躍於網上交友平台，主要以援交、裸聊勒索的本地詐騙集團，拘捕4名男女，包括男主腦、女骨幹成員，以及兩名傀儡戶口持有人。他們於網上假扮性感女子，訛稱提供援交服務，受害人支付按金，以「轉數快」形式，轉帳至指定戶口後，騙徒隨即失去蹤影。

騙徒又會預先錄製不雅片段，誘使色迷心竅的男子發放裸照，再威脅將裸照公開，發送給親友，進行勒索。集團一共涉案18宗，全部受害人均為男性，騙款金額達42萬元。



全部受害人均為男性 損失金額達42萬元

灣仔警區重案組高級督察黃長俊表示，警方已成功瓦解一個活躍於網上交友平台，以援交、裸聊勒索的本地詐騙集團。經深入調查後，昨日 (19日) 展開拘捕行動，拘捕2男2女，年齡介乎19至36歲，他們分別報稱無業、大專生、酒店職員等，涉嫌「勒索」及「以欺騙手段取得財產」罪。集團一共涉案18宗，遍佈全港九，全部受害人均為男性，騙款金額達42萬元，其中一宗最大損失金額為12萬。26歲男主腦仍被扣查，另外3名被捕男女已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。據了解，被捕4人互相認識，其中一男一女為大專學生。

黃長俊相信集團運作超過一年，分工仔細，當中一名26歲男主腦及28歲女骨幹成員，於網上假扮性感女子，接觸男受害人，並於通訊手機程式上進行溝通，誘騙進行裸聊，及後以裸照或影片進行勒索。 另外，一名36歲女子及19歲男子則充當傀儡戶口持有人，處理贓款。行動中， 警方檢獲２部手提電腦、5部電話、8張銀行提款卡及信用卡。

最新犯罪手法（林朗天攝）

最新犯案手法：預製不雅片段色誘受害人 發送木馬程式竊取通訊錄

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組高級督察歐偉賢，交代援交詐騙、裸聊勒索的犯罪手法，騙徒會訛稱提供援交或性服務，並於見面前，誘使受害人購買充值卡或在銀行轉帳，以支付按金，騙徒當收到按金時，會要求再支付更大額的款項，當受害人無力繳付更多金錢時，騙徒就會失去蹤影。警方於上年2021年1月至11月，一共接獲1655宗相關騙案，損失金額約5900萬，相比前年錄得的855宗、損失3200多萬，有兩倍升幅。

另外，在裸聊勒索方面，騙徒會播放預先錄製的不雅片段，色誘受害人發放裸照、不雅片段，然後再發送不明連結，使受害人在不知情下，下載有關木馬程式，繼而竊取及複製受害人通訊錄，威脅將裸照公開，發送給親友。對比前年接獲的1009宗相關騙案、損失800萬，上年騙案數字上升至1020宗，損失 1200萬元。

警方呼籲，市民應加倍留意犯案手法，切勿輕易接受交友邀請及相信初相識的網友， 不應隨便在互聯網上披露個人資料或相片，以及打開不明來歷的連結。