逸葵樓直擊｜入過竹篙灣再遭禁足　住戶嘆心情很爛﹕走廊都唔想出

葵涌邨逸葵樓疫情大爆發，至少16人染疫牽涉12個單位，政府今日決定將「一連3日強檢」改為「禁足5日隔離」，2,700名住戶須居家隔離。《香港01》直擊逸葵樓最新情況，並與身在家中的住戶薜先生進行視像訪問，他指理解政府的安排，但對於逸葵樓淪為疫廈感無奈，「連走廊都唔想出」，只好勤加清潔，「抹到皮都甩」。至於飲食方面，由於他曾入住竹篙灣，故對政府部門準備的飯盒不抱期望，「向入面要個杯麵都4粒鐘」，已購買了足夠的食物應付一家五口未來5日所需。



住戶薜先生與母親、妻兒及工人，一家五口居於逸葵樓高層單位。大廈爆疫後，他已暫時停工，接受政府昨日規定的3日強制檢測，沒料到今日改為禁足5日隔離。他認為「禁足5日係應該做，之前係做遲咗」。他指沒有怪責政府的安排，相信在專家視察大廈情況後，認為不是樓宇結構導致疫情擴散，而大廈目前仍有潛在傳播風險，「檢一檢係安全啲」。

對於大廈在新年前夕淪為疫廈，他形容「心情仍然很爛」、「連走廊都唔想出」，但事情已成定局，故已接受事實，不會過分擔心，亦有做足清潔，規格猶如當年應付「沙士」一樣，「抹到就嚟都皮都甩」。

飯盒遲遲未到 預早準備糧食供5日生活

薜先生一家原來已不是首次接受隔離檢疫，去年兒子的幼稚園同學確診新冠肺炎，結果被列為密切接觸者，被送往竹篙灣接受強制檢疫，他慨嘆稱﹕「我已經入過一次竹篙灣，六合彩又唔見我中，呢啲嘢又中兩鑊」。

由於曾經有入住竹篙灣的經驗，他對政府安排的物資、飯盒不抱期望，他笑言﹕「你信佢（部門）等於練定節食冇分別，響入面（竹篙灣）要個杯麵都4粒鐘，要張墊其實都若干日先有。」故家人已預先到超市購入食物，包括麵包、牛奶、蛋、蔬菜，足夠一家五口未來5日所需。

昨日他獲派3包即食麵、3個罐頭及一盒口罩，而今日起政府會派發飯盒，原定晚上7時起派發，但遲遲未收到，最終於晚上約9時有數名身穿保護衣人士上門派盒，一家5口收到4個茄子雞肉飯及一個素菜飯盒，其後亦每人收到一份日用品，包括廁紙、水果、杯麵、口罩及梳洗用品。

呼籲爆疫期間暫停收買斷絕傳播鏈

對於今次爆疫源頭是巴裔人士入大廈到垃圾房回收，傳染當時身在垃圾房內的清潔工人，薜先生指不少清潔工人會執拾簇新、性能良好的家庭用品，售予收買佬以賺取微薄利潤幫補生計，故收買佬會進出不同屋苑、大廈回收廢品，再到深水埗街頭擺賣，其間接觸不少人士，有機會令疫情擴散，形成不同的高危傳播鏈，故他認為疫情期間應暫停收買，「疫情發生後，如果大家冇意識到（收買）行為背後帶來的嚴重性，可以令細菌（病毒）擴散得好大。」

住戶嘆﹕搞到一鑊泡

其他的逸葵樓居民得知留家檢疫的措施後，均急於採購糧食。住戶梁小姐晚上購買多袋食糧回家準備5天禁足，她表示購買了蔬菜、肉及汽水等，「食住呢啲先囉，睇下夠唔夠食」。另一名居民余先生則指禁足做法對居民必定有影響，尤其對經常需要出入的居民構成不便。

邱生及邱太表示原以前今晚會照常到樓下檢測，未料變成5天禁足，邱太笑言「搞到一鑊泡」，於是立即購買食糧包括牛奶、雞蛋及蔬菜等，相信應該足夠應付，「都無辦法，佢（政府）開到口要咁做你都要配合佢」，稱打算未來5日於家中看電視及大掃除，又指對疫情亦感到擔心，「都驚㗎，但殺到埋身都無辦法，唯有加強吓家居清潔」。

任職洗碗工的周小姐表示，未來5日在家中「都係咁過」，又稱自己為日薪工人，希望如果政府能提供賠償會比較好。劉先生則指仍未通知公司未來5日未能上班，希望政府能提供居民5日薪金的最少一半作補貼。劉先生表示疫情兩年來已習慣加強衛生，平日甚少出外聚會，「擔心都無用，係中咗都無辦法避，全世界都係咁」。