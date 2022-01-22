警搗葵涌工廈無牌酒吧拘59人　尖沙咀一酒吧違規營業　負責人被捕

警方指，新界南反三合會行動組根據線報及深入調查後，聯同新界南機動部隊於昨日（21日）晚上約11時30分突擊搜查葵青區葵豐街一工業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員拘捕一名22歲男負責人，以及兩名分別24歲和17歲的男女職員，他們涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。另外38男18女，年齡介乎15至35歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣留調查。行動中，警員共檢獲520罐啤酒，74支烈酒及一批酒吧設備。



（警方圖片）

另外油尖警區反三合會行動組人員經情報分析及深入調查後，今日（22日）凌晨約2時30分突擊搜查赫德道11號一樓上酒吧，發現該酒吧違規營業。該酒吧一名30歲姓曾男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。另外，酒吧內11男8女，年齡介乎24至48歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方強調，「無牌售賣酒類飲品」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年；而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，切勿以身試法。警方亦呼籲市民現正處於疫情嚴峻時期，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。