新冠肺炎｜情侶涉網上訛稱出售假針卡被捕　最貴$2,800一張

一對情侶涉嫌於網上訛稱出售假針卡，聲明有醫生證明及診所蓋章，並可支援「安心出行」程式，一張打齊三針的假針卡收費達2,800元，惟兩人於收款後便隨即失聯。警方拘捕兩名分別31歲及24歲男女，並發現兩人涉及另外9宗騙案。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察劉震宇表示，警方發現有不法之徒公然於網上出售俗稱「假針卡」偽造疫苗接種紀錄，以逃避政府最新防疫措施。警方經調查及情報分析，鎖定一對情侶經營的網騙團夥，聲稱有關針卡有醫生證明及診所蓋章，並可支援「安心出行」程式，帖文中又列出不同收費，偽造一張已打一針疫苗的針卡費用為1,500元，而兩針及三針的費用則分別為2,300及2,800元。

調查又顯示涉案團夥從未寄出任何假針卡，於收錢後便失去聯絡，另外亦同涉於2018年4月至2021年12月間，另外9宗網購騙案及信用卡騙案，涉及25萬元。警方昨日（21日）於尖沙咀拘捕涉案一男一女，分別為31歲姓鄒及24歲姓胡，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」罪，並檢3部手機、1部平板電腦及4張銀行卡及一批銀行收據，兩人正被扣查。

劉震宇指涉案團夥從未寄出任何假針卡，於收錢後便失去聯絡。（陳浩然攝）

劉震宇強烈譴責個別人士自私行為，不法分子利用訛稱假針卡出作招徠騙財，是不能容忍及影響大眾同心抗疫的進程，警方會嚴正執法維護香港公囚安全及秩序。劉震宇又呼籲市民顧己及人，協助控制疫情，又重申使用假針卡有可能違反《刑事罪條例》中使用虛假文書罪，一經定罪最高可判囚14年，另外亦有機會觸犯599F章下條例。警方強調，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。市民切勿以身試法。