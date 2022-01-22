映葵樓｜強檢後無縫銜接禁足　居民鼓譟三餐食公仔麵﹕嚴重禁錮呀

葵涌邨疫情大爆發，其中映葵樓有8宗確診，政府今（22日）凌晨突擊進行圍封強檢，原定晚上7時結束，惟傍晚政府召開記者會，特首林鄭月娥宣布映葵樓需要禁足5日進行居家隔離，並指圍封強檢將會無縫式銜接禁足隔離，中間沒有任何空隙，居民不可以外出，惟港府指行動倉促，今晚沒有膳食提供。有映葵樓住戶知悉政府最新措施後，大為不滿，其中10多名居民極為鼓譟，在地下大堂向身穿保護衣的工作人員表達不滿，指今日已三餐吃即食麵，如今更沒有飯盒派發，高呼﹕「真係離晒譜！呢啲咩政府呀！」並大叫﹕「你叫林鄭嚟呀！」



特首林鄭月傍晚6時聯同官員召開記者會，指今日凌晨4時起，2000多名映葵樓居民已不可以離開映葵樓，並接受強檢，政府稍後將會發出公告，強制映葵樓居民禁足5日進行居家隔離，過程將會無縫式銜接，中間沒有任何空隙，居民需要留在受限區域不准外出，惟明日起才會提供三餐。

有映葵樓居民知悉政府最新措施後，大為鼓譟，並到地下大堂了解情況，向部門人員表達不滿。有居民直斥﹕「真係離晒譜！呢啲咩政府呀！」，又形容現在是「嚴重禁錮」、「困住成邨人向度」，就連請親友送物資也被禁止，「你叫林鄭嚟啦！」。

有居民在大堂門口向記者投訴有關安排，怒稱﹕「今朝凌晨4點鐘到依家，食咗三餐公仔麵！」問及會否派發糧食解決所需，他們不滿指﹕「政府講到明今晚冇得食呀！」、「話安排唔到送飯喎！」居民稱願意付錢請人員代為購買亦不可以，「同响竹篙灣有咩分別呀？」