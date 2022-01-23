網傳黑衣男疑葵涌邨內用口向單位門噴水　警方展開調查

葵涌邨出現大規模爆發，逾百居民確診。人心惶惶之際，社交平台facebook專頁「葵青講場」發布一段影片，拍攝到一名黑衣男子在大廈走廊內拉低口罩，邊行邊向各單位門口噴水，並留言呼籲葵涌邨居民留意，指事發位置是春葵樓、夏葵樓及秋葵樓，「未知是否確診人士傳播細菌，經過人地（哋）門口係到噴水，呢個時期仲玩呢味野？有無人捉到出黎（嚟）」，提醒住戶若發現門口有可疑水漬時要消毒。當區區議員陳恒鑌亦發文指斥男子行為，並表示已轉交警方跟進。據了解，警方已知悉有關影片，會主動作出調查。



根據該段長約5秒的影片可見，該名黑衣男子拉下黑色口罩，手持一個膠樽，並向兩個單位的門鐘、閘門噴水。有關影片標示的拍攝時間是昨日（22日）傍晚6時許，惟未能證實出處，而發布影片的facebook專頁「葵青講場」則指影片拍攝於春葵樓、夏葵樓及秋葵樓。

陳恒鑌發文批評男子的行為離譜，指斥他行為惡劣，散播細菌，「若然他是確診人士，更是在企圖播毒的行為」。他呼籲居民如果知悉男子身份或閉路電視片段的來源，盡快與他聯絡，及早阻止該男子惡劣及危險的行為，並提醒居民要小心，「出外避免用手觸碰眼耳口鼻，回到家要立即清潔雙手，定時要消毒門前、門鐘等手會觸碰到的位置」。

據了解，警方已知悉有關影片，交由刑事調查隊探員主動作出調查，並將會向大廈管理人員了解情況，亦會調查影片的出處。