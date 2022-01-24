危險人物曝光│深水埗無差別斬人案釀兩傷　中國籍禿頭疑兇在逃

深水埗發生無差別傷人案。昨日（23日）晚上7時許，據報兩名互不相識的男子，行經在大南街與桂林街街頭，先後被人以鎅刀襲擊受傷，疑兇事後逃離現場。目擊街坊稱，疑犯為一名本地男子，先於大南街近325號位置，用鎅刀割傷一名非洲裔男子的後頸，再於大南街與桂林街交界襲擊另一本地男子，之後往欽州街方向逃走。



據《香港01》獲得的閉路電視圖片所見，疑人離開現場時，右手持有一把懷疑鎅刀物件，而疑人外貌為一名中國籍中年男子，額頭半禿，可見他身上穿灰色風褸、內裡為黑色上衣、灰色褲及白色鞋、白色口罩，看來有人離開時相當從容。消息稱，事件中兩名傷者及施襲者，均不相識，疑人行兇動機不明，不排除為隨機襲擊案，警方將其列為「危險人物」加緊追緝。



閉路電視拍到疑犯手持懷疑鎅刀。

事件中，38歲非洲裔男子頸部受傷，雖然清醒但傷勢不輕，須由救護車急送瑪嘉烈醫院治理；而52歲姓陳本地男子則面部受傷，但他拒絕送院。

警方表示，於23日晚上7時45分接獲途人報案，指一名本地52歲姓男子、及一名尼日利亞籍38歲男子，在大南街及桂林街交界，被一名中國籍男子以鎅刀襲擊，施襲者其後逃去。人員接報到場，經初步調查，案件列「傷人」，案件交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方指，疑為一名年約40至50歲中國籍男子，身高約1.65米，中等身材，案發時身穿灰色外套、黑色上衣、灰色長褲及白色運動鞋。