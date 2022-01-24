旺角花墟年廿五起一連五日實施人車管制　警籲高峰時間避免出入

新年將至，繼原定1月14日舉辦的年宵花市因疫情關係取消後，有不少市民改到旺角花墟買年花賀年，警方預計農曆新年前夕會有大批市民到旺角花墟一帶，為避免人群聚集構成疫情風險及防止交通阻塞，警方計劃在農曆新年前夕一連五日（1月 27日「年廿五」至 2 月 1 日「年初一」）於旺角花墟一帶實施特別交通及人流安排。

實施其間內，旺角花墟一帶，花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路將進行特別交通管制，除緊急車輛外及花販卸貨外，所有車輛不准駛入上述路段。若旺角花墟人流繁忙時則將採用「單入多出」形式安排。另外，為減低太子道西行人路負荷，太子道西近協和小學小巴及巴士站會於（1月30日至2月1日）封閉，有3條小巴線和10條巴士線需要改道。特別安排預計會動員每更150人 ，包括警員、輔警及交通督導員。



在第一階段，藍色範圍（花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路）將進行特別管制，除緊急車輛外及花販卸貨外，所有車輛不准駛入上述路段，市民可以在上述任何道路進入花墟。

特別交通及人流安排將在農曆新年前夕一連五日（1 月 27 日「年廿五」至 2 月 1 日「年初一」）的上午 8 時正於旺角花墟一帶實施特別交通及人流安排。實施其間內，旺角花墟一帶，花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路將進行特別交通管制，除緊急車輛外及花販卸貨外，所有車輛不准駛入上述路段。至於人群管理安排，警方指會根據實施情況進行不同程度的管制，當人流正常時，市民可以在上述任何道路進入花墟。若當人流轉趨密集時，市民如欲進入花墟，則需由運動場道及花園街交界進入上述位置，其他路口則只准離開。警方又指視乎情況會與地鐵安排，會將太子站Ａ、Ｂ1出口轉成只准出不准入，方便市民進入花墟。

在第二階段，藍色及紫色範圍（花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路）將進行特別管制，除緊急車輛外及花販卸貨外，所有車輛不准駛入上述路段，市民則需由運動場道及花園街交界進入上述位置，其他路口則只准離開。

另外，為減低太子道西行人路負荷，太子道西近協和小學巴士站會於（１月30日下午３時至2月1日上午７時）封閉，而附近的太子道西近協和小學的小巴及巴士站亦需封閉，有3條小巴線和10條巴士線需要改道，受影響的轉線小巴包括46、70、70A，巴士線1，1A、3C、20A、42、95、104、203C、203S及N216。乘客需沿太子道西向東行，在近拔莘男書院位置上車。

警方西九龍總區高級警司黃志威指，去判斷是否人流繁忙的大原則是不希望花墟內過分擠擁，避免造成公眾危險及降低染疫風險。黃志威又呼籲市民不要在高峰時間進入花墟，望人流達到「可控」的水平。被問到會否因節日放寬限聚令處理，他表示會依法例及實施情況執行，又指希望市民自律。警方提醒車主切勿在上述位置違例泊車或逗留，警方將不作出警告，果斷發出告票及拖車。