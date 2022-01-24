嫁台港女產後大出血成植物人　丈夫心碎發文　質疑婦科診所失誤

嫁台港女十月懷胎，本來與丈夫喜迎家庭新成員，詎料她在診所誕女後大量出血，頭部缺氧慘成植物人。台籍丈夫昨日（23日）於網上發文，指港人妻子康復機會渺茫，「當下我聽到，我整個心都碎了」。他為了初生女兒堅強面對，但龐大的醫療開支及壓力，令他不知所措，遂在網上求助。他批評婦產科診所無為大量出血的妻子止血及輸血，由診所前往榮總醫院僅3至5分鐘車程，但由事發至送院的整個過程卻用了40分鐘，質疑該診所緊急應變能力不足。



求助網民表示，其港人妻子於台中市福科路一間婦產科診所進行產檢及生產，由一名姓鄭醫生負責。醫生於後期產檢時稱，胎兒頭圍小了兩周，肩膀大了一周，體重接近3,450克，需要提早10天催生。

夫妻聽從醫生建議，去年9月17日下午抵達診所催生，經過約28至29小時後，他陪同妻子進入產房生產，孩子於晚上9時12分出生，重3,100克，過程中看似無異狀。夫妻看到孩子非常開心，並在產房合照一張合家幅。其後醫生稱準備進行縫合，將他請出產房外等候。他稱：「等待的過程我難掩心中興奮，但卻不知道一場驚天的悲劇即將降臨在我們身上。」

約40分鐘後，妻子被推出產房進入恢復室，當時她的面色很差，他以為是剛生產完所致，醫生說妻子的子宮收縮不良，已讓她含住兩片幫助子宮收縮的藥物，說完便離開現場；而護士則在指導他如何按壓子宮後亦離開，留下他一人。他按壓妻子子宮約10分鐘後，妻子意識到陰部流出一些液體，但她認為可能是產後排出的惡露，他持續按壓約5至10分鐘後，妻子感到排出量似乎更多，他掀開被子才發現「流岀的血已經染紅了整件床單」。

（「爆料公社公開版」圖片）

受害網民續表示，醫生得悉後到恢復室觀察其妻子出血情況，並開始撥電話聯絡轉院，約5至10分鐘後才請護士致電119召救護車，並告知他妻子轉送至台中榮總。等待救護車約20分鐘期間，醫生無做止血及輸血措施。他指妻子在送上救護車前已漸漸意識不清，過程中已經失血超過1,000毫升，她用僅存的意識告訴他「她要走了，她很愛我，要我好好照顧我們的寶寶」。

當妻子送到榮總醫院急診室，榮總產科醫療團隊為她緊急進行輸血10,000毫升，榮總醫生指其妻子子宮失血量太大，必須緊急摘除子宮才能保住生命。在摘除子宮手術後，妻子又經歷數次大小手術，其後住進加護病房觀察，治療了兩個多月，其身體各方面器官不斷衰敗，意識至今始終無法恢復。

榮總醫生診斷其妻子因大量出血，造成缺氧性腦病變，恢復意識的機會渺茫，在臨床上屬於腦損傷的末期患者，即病情嚴重的植物人。「當下我聽到，我整個心都碎了」，受害人苦訴一個原本美好的家庭遭逢這樣的變故，人生全毀，顧及剛出生的寶寶，他只能選擇堅強的面對。但依照他目前情況及工作收入，根本無法應付太太長期的照護費用及龐大的醫療費用，種種巨大的壓力及生活上的困境，讓他不知所措，不知該如何面對。

受害網民於文中亦提到，事後曾與涉事婦產科診所醫生討論，質疑醫生已經知道產婦子宮收縮不良，應能在現場觀察並隨時進行緊急處理，而非離開現場；妻子出血時，醫生並無為她止血或輸血，而醫生則稱該婦產科沒有血庫，如果需要輸血，必須在產婦發生產後大出血的情形後，再去捐血中心領血。他認為對大出血病患來說，搶救時間爭分奪秒，倘能把事發到運送的時間縮短，並在有效的時間內做有效的醫療處理，或可降低對妻子的傷害程度。

對於我身為一個丈夫、一個爸爸，更是我太太的守護者，我實在不希望健康的太太可能因為醫師的誤判或是醫療上的瑕疵，而失去了她美好的人生、失去當媽媽的權利。 每次看著她辛苦且痛苦的躺在病床上，想到一路以來她所經歷的病痛與折磨，我真心希望能為她爭取些什麽。 希望各位如果有什麼建議或幫助，可以留言或私訊給我，也希望政府相關單位能夠了解我的難處，給予適時的幫助。 台灣一名網民於「爆料公社公開版」帖文內容

該網民稱，榮總醫生診斷其妻子因大量出血，造成缺氧性腦病變，意識方面恢復機會很渺茫，在臨床上屬於腦損傷的末期患者，即病情嚴重的植物人。「當下我聽到，我整個心都碎了」。（「爆料公社公開版」圖片）

根據台灣傳媒於去年11月的報道，女事主是家中三妹，數年前嫁到台灣，卻在生產後命危，家人趕往台灣探視，卻受到台灣防疫期間的簽證規定，一次只能2人入境，一度無法一家團聚，而移民署基於人道考量，其後破例讓家人入境。