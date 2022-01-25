秀茂坪兩17歲少年被黑幫招攬販毒落網　警起獲170萬元海洛英

警方昨（1月24日）晚上約10時在秀茂坪邨秀逸樓一單位外，截查兩名形迹可疑男子。其後，人員持手令搜查上址的一個單位，在單位內檢獲約1.18公斤懷疑海洛英、一個懷疑吸食毒品器具及一批疑用作包裝毒品的工具，包括電子磅及大量可再封膠袋等。行動中人員檢獲的毒品市值約170萬元。人員經初步調查後，該兩名分別姓陳及姓李的17歲男子，涉嫌「販毒」及「管有吸食毒品器具」被捕，現正被扣留調查。



秀茂坪警區行動主任總督察彭張莉安（左）及特別職務隊高級督察蘇明慧（右）。（劉漢櫂攝）

秀茂坪警區行動主任總督察彭張莉安表示，昨晚（25日）於秀茂坪邨秀逸樓截查2名可疑男子，其中一名男子家中發現1.2公斤海洛英，市值170萬，以及一批懷疑吸食器具及包裝工具。兩名被捕男子均為17歲，有黑社會背景，報稱無業，其中一人承認被人招攬負責包裝及分銷毒品以換取報酬。兩人正被扣留於秀茂坪警署，稍後將會被控以販毒及管有吸食毒品器具罪，明日於觀塘安裁判法院提堂。

彭張莉安指兩被捕人過往曾收取每次約8千元酬勞，是次因未完成工作所以仍未收酬。另外案中檢獲毒品份量相當多，不排除為農曆新年前供應本地市場分銷之用。彭張莉安指不法分子用不同手段招攬沒有社會經驗年青人販毒，一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元，以本案檢獲毒品數量，如罪成最少可判囚20年。彭又指法庭不會因年齡而輕判，如有人挺而走險犯法後果嚴重，另外警方對利用未成年青少年販毒人士，會向法庭申請加刑。

根據香港法例第一百三十四章《危險藥物條例》，「販毒」一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。