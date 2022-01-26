留美學生托運愛犬返深圳　抵港後遭職員弄失　狗主籲市民幫手尋回

疫情肆虐，走私寵物猖獗，過去有主人所托非人，誤信不法寵物移民中介公司，結果「生離」變「死別」，去年本港就曾發生多宗運送慘劇，不少寵物葬身大海。最近一名中國留學生應小姐，計劃把愛犬「番茄」由美國運往深圳，委託一間名為「翔友寵物托運中介公司」安排相關事項，不料「番茄」抵港後卻被中介弄失，並遲了兩天才告知她，令她非常不滿。應小姐接受《香港01》時指，中介曾表明會將「番茄」放在正規寵物店寄養，後來才發現是交由中介的朋友照顧，並透露「未有人願意帶狗出境」，令她質疑該間中介公司是否循合法途徑運送寵物，直斥中介不負責任。而愛犬在異地走失，她冀望熱心市民幫手尋回。



現居美國的狗主應小姐原定今年5月回中國，所以找了一間名為「翔友」的寵物托運中介公司，打算先將寵物狗「番茄」運回內地，其後才動身回國與愛犬團聚。應小姐接受《香港01》訪問時指，她自費為「番茄」購買由美國紐約到港的機票，而中介則收取15,000元人民幣托運費，負責將「番茄」運往深圳。

應小姐於去年12月30日將愛犬送上航班，「番茄」於12月31日抵港後由中介公司安排的委託人接走。應小姐續指，當初中介表明會將「番茄」放在香港的正規寵物店寄養，並預計於1月5日運回內地。豈知中介其後卻指未找到人願意帶狗出境去深圳，坦言：「可能要等個幾天」。

等候期間，應小姐因掛念「番茄」，遂於1月10日要求中介傳送「番茄」的片段，中介答允卻未有再跟進。直至1月12日，中介告知應小姐「番茄」在香港走失了。應小姐指：「托運中介說是他人在深圳，香港那邊朋友溜狗，朋友去公共廁所把狗狗獨自拴在外面，結果弄丟了。」原來中介並沒有將「番茄」放到正規寵物店，而只是交由朋友照顧。

應小姐質問對方為何沒有即時通知，中介僅表示希望盡力在兩日內尋回「番茄」，可惜無功而還。應小姐隨即追問對方在何處弄失愛犬，要求對方提供確實門牌號碼及聯絡人資料，惟中介沒有交代地址，並以不方便透露私人信息為由，拒絕提供當日溜狗者的聯絡方法。

在應小姐連番追問下，中介始傳來一份「尋狗啟示」，表示人員仍在派發傳單努力尋回失犬。而應小姐從尋狗啟示中，終於得知「番茄」是在元朗鰲磡村附近走失。事隔多日，「番茄」依然杳無音訊，中介公司表示願意退還托運費、應小姐購物寵物犬的費用，以及健康證明的費用等。

由於新冠肺炎疫情肆虐全球，航運大受影響，不少不良中介以水路走私方法，將大批寵物運返內地圖利，結果釀成多宗寵物貓狗被溺斃事件。應小姐坦言事前不知這些走私案件，是「番茄」走失後才聽說這消息。她直斥中介不負責任，亦自責未有留在「番茄」身邊，並希望香港巿民幫手留意「番茄」下落。