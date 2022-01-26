將軍澳私家車撞單車男逃逸　司機匿酒店7日　涉危駕販毒等4罪被捕

上周三（19日）凌晨一輛私家車在將軍澳寶康路近香港單車館外，撞到一名推單車過路的青年，但私家車不顧而去，沿環保大道逃走，其後駛至百勝角路時失控撞欄翻側，四輪朝天。警方在車上檢獲牛肉刀，案件經將軍澳警區反三合會行動組深入調查後，警方鎖定涉案司機匿藏於沙田一間酒店，至昨日（26日）採取行動將他拘捕，並在其入住的酒店房間搜出冰毒及可卡因毒品。



+ 3

被捕29歲男子，報稱從事運輸業，有黑社會背景。疑犯涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「藏有攻擊性武器」、「販毒」及「行使虛假文書」被捕，正被扣留調查。

被撞單車漢腳部骨折仍留院

將軍澳警區反三合會行動組高級督察吳詠雯今午在記者會講述案件，指事發於本月19日凌晨時分，一名19歲男子在寶康路近香港單車館外推着單車過馬路，其間被一輛私家車撞倒，惟涉事私家車未有停下，離開現場。救護員接報趕到，發現事主腳部骨折嚴重受傷，將他送院救治，至今事主仍留院觀察。

同日凌晨零時許，警方收到另一宗報案，指一輛私家車沿將軍澳環保大道往康城方向行駛，轉入百勝角路交界時，疑失事撞向鐵欄並翻車四輪朝天。救援人員到場，司機已不知所終，車內則一片凌亂。警員在車廂油門上發現一個暗格，檢獲一把約40厘米的牛肉刀、一把約36厘米的伸縮棍及一對手套。車上亦遺下一部手機，警方不排除是司機匆忙逃離現場時遺下，並相信寶康路途人被撞意外，與翻車案件有關。

警方事後經過深入調查，鎖定肇事司機身份，發現司機與其女友人匿藏在沙田一酒店內，並於昨晚約9時採取行動，拘捕涉事的29歲男司機，並於其酒店房間內搜出28.3克的懷疑冰毒及0.8克懷疑可卡因，總市值約20,600元。被捕人在酒店停車場亦停泊一輛車輛，車牌與行車證不符，車內有另一把牛肉刀。消息稱，案發後疑犯至少遷往兩間酒店，逃避警方追緝，案件交由將軍澳將軍澳反三合會行動組繼續調查。

當晚私家車撞欄四輪朝天↓