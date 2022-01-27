新西蘭飛廣州航機擋風玻璃疑爆裂　緊急轉降香港機場

一架由新西蘭飛往廣州的航班，據報擋風玻璃懷疑爆裂，出現裂痕，須緊急降落香港機場。本港時間今日（27日）凌晨3時38分左右，消防接獲航空交通控制塔通知，指一架客機須緊急降落香港國際機場，機場消防及救護車隨即出動戒備。及至凌晨凌晨3時47分，該航機在香港國際機場07R跑道降落，並安全駛入停機坪，經確認沒有人受傷，消防及救護始解除戒備返局。



據了解，涉事航班為新西蘭航空NZ1082，於本港時間昨日（26日）下午4時半，由新西蘭南島的基督城國際機場，啟程前往中國廣州新白雲國際機場。直至本港時間今日（27日）凌晨3時左右，機師發現飛機的擋風玻璃懷疑爆裂，出現裂紋。據知當時航機位於本港以南上空，身處香港飛航情報區。基於安全理由，決定緊急轉降至最就近的香港國際機場，遂立即以無線電通知香港控制塔台，以安排轉降事宜。客機在擔杆列島以南上空盤旋降低高度，直至以合適的飛行高度銜進場航路，最終有驚無險降落在香港機場跑道上。涉事飛機為一架波音787-9夢幻客機，飛機注冊號為ZK-NZH。

飛機玻璃裂痕甚至脫落的意外「可大可小」，以往亦發生過數宗嚴重事故。最近一宗意外可數至2018年5月14日，四川航空3U8633號航班。該航班由重慶飛往拉薩途中，駕駛艙右側擋風玻璃出現裂紋破裂，隨後爆裂並脫落，副機長被吸出窗口，半掛在機外。最終航班在超重的情況下，緊急轉降成都機場，所有乘客平安落地。副機長雖受傷但竟奇蹟生還，另有一名空姐在下降過程中受傷；

而1990年6月，英航一架由伯明罕前往西班牙馬拉加的BA5390航機，飛行途中駕駛室一塊擋風玻璃突然脫落，機長的上半身被吸出機外失去意識。副機長與機組人員合力控制飛機，最終航機亦安全轉降南安普敦，機長雖受傷但無性命之危。