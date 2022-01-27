疑現垂直傳播　雅葵樓所有09單位、安葵閣12樓至14樓08室須撤離

衛生防護中心今日（27日）公布，葵涌邨雅葵樓09單位疑現垂直傳播，涉及3個單位，分別為16樓、19樓及27樓，全棟大廈累計9宗個案。而同位於葵涌邨的葵馥苑安葵閣亦有3個單位染疫，當中2個單位為08室。

中心傳染病處首席醫生區家榮聯同環境保護署人員晚上到場巡視，決定雅葵樓09座向單位住戶、葵馥苑安葵閣12樓、13樓、14樓08室住戶須撤離入住檢疫中心。



雅葵樓09座向單位住戶須入住檢疫中心隔離

區家榮表示，雅葵樓於上周六（22日）進行圍封行動，當時找到多個個案，分佈不同樓層、座向，故相信居民感染途徑來自環境污染，後來大廈於周二（25日）進行強檢，再發現有3名居民對病毒呈陽性反應，確診單位的座向均為09室，樓層分別為16樓、19樓、27樓。

居於16樓及19樓的兩位住客先於25日出現病徵，其後27樓住戶亦於1月26日出現病徵，專家視察1909及2709單位後，發現洗衣機去水位喉管有改動過，欠缺U型隔氣彎管，較低樓層單位有機會透過糞渠、將病毒傳播，傳入高層單位。而高層09室單位，有機會關閉窗戶，同時使用抽氣扇，造成負壓反應。專家指，不確定源頭病人是否來自1609單位，有機會其他樓層有潛在隱形患者，審慎起見，宣布雅葵樓所有09座向單位住戶，須入住檢疫中心，接受檢疫。

葵馥苑安葵閣12樓、13樓、14樓08室住戶亦須撤離

葵涌邨的葵馥苑安葵閣亦有３個單位染疫，當中２個單位為08室，樓層分別位於10樓及11樓，10樓住戶早於24日出現病徵，樓上11樓住戶則在翌日（25日）對病毒呈陽性。

專家視察後，並無發現喉管出現問題，惟發現低層單位露台用膠板圍封，有機會將廚房、浴室的暖空氣向上傳，樓上單位若不慎打開窗戶，有機會受有病毒空氣感染。環境保護署首席環境保護主任譚卓偉表示，1108單位確診個案女事主為女傭，須長時間在廚房工作，切合估計感染途徑。因此，12樓、13樓、14樓08室的住戶亦須入住檢疫中心隔離。

有雅葵樓的居民王先生表示，有心理準備大廈將會圍封，於葵涌邨爆發疫情初期，已預備罐頭、飲料。另一位居民吳先生則表示，早已準備日用品、乾糧，足以應付10天數量。有居民則表示葵涌邨附近，大部分商舖關閉，買不到日常用品，要到荃灣才能採賺購。